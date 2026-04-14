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Ademola Lookman anotó el descuento del Atlético de Madrid ante Barcelona. | Foto: captura/ESPN

¡Reacciona el Atlético de Madrid! Ademola Lookman anotó el 1-2 sobre el Barcelona

¡Vuelve a poner la ventaja en la serie! Lookman definió de gran manera para convertir el descuento del Atlético Madrid ante Barcelona.

Gary Huaman
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