Ademola Lookman anotó el descuento del Atlético de Madrid ante Barcelona. | Foto: captura/ESPN

¡Reacciona el Atlético de Madrid! Ademola Lookman anotó el 1-2 sobre el Barcelona

¡Vuelve a poner la ventaja en la serie! Lookman definió de gran manera para convertir el descuento del Atlético Madrid ante Barcelona.