Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich. | Foto: Composición Líbero.

Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League

Harry Kane hizo sensacional jugada para darle el 2-2 al Bayern Múnich ante Real Madrid y los de Baviera van clasificando a semifinales de Champions League.