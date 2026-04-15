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Harry Kane marcó golazo para el 2-2 del Bayern Múnich frente al Real Madrid en Champions League
Harry Kane hizo sensacional jugada para darle el 2-2 al Bayern Múnich ante Real Madrid y los de Baviera van clasificando a semifinales de Champions League.
Tras garrafal error de Lunin: Pavlovic puso el 1-1 del Bayern Múnich ante Real Madrid - VIDEO
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