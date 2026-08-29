Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario | Captura L1 MAX

¡Un bombazo! Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario - VIDEO

Luis Arce sorprendió a Diego Romero sobre los 19 minutos del partido tras anotar un golazo de larga distancia para poner el 1-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura.