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¡Un bombazo! Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario - VIDEO
Luis Arce sorprendió a Diego Romero sobre los 19 minutos del partido tras anotar un golazo de larga distancia para poner el 1-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura.
¡En racha! Gianluca Lapadula aparece para poner el 1-0 de Universitario ante Los Chankas
¡Apareció la Culebra! Golazo de Eryc Castillo desde fuera del área para el 1-1 de Alianza Lima ante Melgar
¡Locura! Cristian Bordacahar anotó de cabeza el 1-0 de Melgar sobre Alianza Lima
Ariel Muñoz anotó golazo de penal para poner el 2-1 de Alianza Atlético sobre Sporting Cristal
¡Michael Hoyos no perdonó! El atacante apareció para poner el 1-1 de Sporting Cristal ante Alianza Atlético
¡No perdonó! Federico Girotti sacó un fuerte disparo y anotó el 1-1 de Alianza Lima a Sport Boys
¿Polémica? Luis Urruti marcó el 2-0, pero el VAR lo anuló por contacto de balón con la mano - VIDEO
¡Qué calidad! Golazo de Jostin Alarcón para el 1-0 de Sport Boys ante Alianza Lima - VIDEO
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