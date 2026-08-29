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Universitario vs UTC por el Torneo Clausura
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Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario | Captura L1 MAX

¡Un bombazo! Luis Arce anotó golazo de larga distancia para el 1-0 de UTC vs Universitario - VIDEO

Luis Arce sorprendió a Diego Romero sobre los 19 minutos del partido tras anotar un golazo de larga distancia para poner el 1-0 de UTC vs Universitario por el Torneo Clausura.

Angel Curo
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