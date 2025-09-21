- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
¡Definición de lujo! Gol de Joao Grimaldo para victoria de Riga FC por 3-2 ante Jelgava - VIDEO
Por la jornada 30 de la Liga de Letonia, Joao Grimaldo logró anotar un gol clave para Riga FC, que le sirve para que el equipo sume tres puntos y se mantenga líder del certamen.