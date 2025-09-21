Gol de Joao Grimaldo en Riga FC. | Foto: Riga FC

¡Definición de lujo! Gol de Joao Grimaldo para victoria de Riga FC por 3-2 ante Jelgava - VIDEO

Por la jornada 30 de la Liga de Letonia, Joao Grimaldo logró anotar un gol clave para Riga FC, que le sirve para que el equipo sume tres puntos y se mantenga líder del certamen.