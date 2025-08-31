- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
'Flaco' Granda impacta con fuerte calificativo sobre el físico de Joao Grimaldo: "A esa edad..."
El periodista deportivo dio la sorpresa al opinar sobre el físico del atacante de Riga FC, Joao Grimaldo, quien fue convocado a la selección peruana. ¿Qué dijo?
Uno de los temas que se debatió en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes es el físico del futbolista peruano. Bajo ese contexto, se puso como ejemplo al atacante de Riga FC, Joao Grimaldo, a lo que el periodista Giancarlo Granda lanzó una rotunda opinión.
PUEDES VER: Piero Quispe se cotiza en astronómico valor tras firmar por Sydney FC y supera a Douglas Costa
'Flaco' Granda dio firme calificativo sobre el físico de Joao Grimaldo
Sucede que el jugador formado en Sporting Cristal, dejó el Perú en el 2024 para llegar a Partizán de Belgrado de Serbia. No obstante, ante la falta de minutos, el 'Látigo' salió cedido a Riga FC de Letonia, donde viene destacando.Joao Grimaldo es figura en Riga FC de Letonia
En tal sentido, el 'Flaco' Granda hizo énfasis en la edad de Grimaldo y fue énfatico al manifestar que cuando tenga un mejor físico sería un poco tarde, en caso desee fichar por un club del 'Viejo Continente'.
"El problema del futbolista peruano es que todo eso (físico) lo mejora tarde. Grimaldo tiene 23, lo va a mejorar a los 24, volvería al equipo serbio a los 25. Con todo respeto, a esa edad en Europa eso no sirves. Para llegar a un equipo español tipo Celta de Vigo, a los 28 o 29 años es mucho más complicado", sostuvo el periodista.
(Video: Movistar Deportes)
Por su parte, el comentarista deportivo Diego Rebagliati habló respecto al físico que tenía el extremo de 22 años previo a dar el salto al exterior e indicó que es parte del proceso de adaptación en el jugador nacional.
Joao Grimaldo: números con Riga FC esta temporada
Según las estadísticas, en la temporada 2025-26, el futbolista Joao Grimaldo registra 27 partidos con Riga FC de Letonia entre la Conference League, Virsliga, Copa y Super Copa de Letonia. Asimismo, el 'Látigo' tiene en su registro 3 tantos y 9 asistencias de gol.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00