'Flaco' Granda impacta con fuerte calificativo sobre el físico de Joao Grimaldo: "A esa edad..."

Uno de los temas que se debatió en el programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes es el físico del futbolista peruano. Bajo ese contexto, se puso como ejemplo al atacante de Riga FC, Joao Grimaldo, a lo que el periodista Giancarlo Granda lanzó una rotunda opinión.

'Flaco' Granda dio firme calificativo sobre el físico de Joao Grimaldo

Sucede que el jugador formado en Sporting Cristal, dejó el Perú en el 2024 para llegar a Partizán de Belgrado de Serbia. No obstante, ante la falta de minutos, el 'Látigo' salió cedido a Riga FC de Letonia, donde viene destacando.

Joao Grimaldo es figura en Riga FC de Letonia

En tal sentido, el 'Flaco' Granda hizo énfasis en la edad de Grimaldo y fue énfatico al manifestar que cuando tenga un mejor físico sería un poco tarde, en caso desee fichar por un club del 'Viejo Continente'.

"El problema del futbolista peruano es que todo eso (físico) lo mejora tarde. Grimaldo tiene 23, lo va a mejorar a los 24, volvería al equipo serbio a los 25. Con todo respeto, a esa edad en Europa eso no sirves. Para llegar a un equipo español tipo Celta de Vigo, a los 28 o 29 años es mucho más complicado", sostuvo el periodista.

Por su parte, el comentarista deportivo Diego Rebagliati habló respecto al físico que tenía el extremo de 22 años previo a dar el salto al exterior e indicó que es parte del proceso de adaptación en el jugador nacional.

Joao Grimaldo: números con Riga FC esta temporada

Según las estadísticas, en la temporada 2025-26, el futbolista Joao Grimaldo registra 27 partidos con Riga FC de Letonia entre la Conference League, Virsliga, Copa y Super Copa de Letonia. Asimismo, el 'Látigo' tiene en su registro 3 tantos y 9 asistencias de gol.