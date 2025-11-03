Pronóstico PSG vs. Bayern Munich: cuánto paga el partido por la Fase Liga de la Champions League

PSG enfrenta a Bayern Munich este martes 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El duelo está programado en el Parc des Princes, París, desde las 3:00 PM, hora de Perú. Las casas de apuestas ya soltaron sus predicciones para este esperado partidazo. Según Apuesta Legal Perú, el sitio que analiza y compara las cuotas de las principales plataformas, así se ve el panorama rumbo al encuentro.

¿Cuánto paga PSG vs. Bayern Munich?

Las cuotas actualizadas para el partido entre PSG vs. Bayern Munich son las siguientes:

¡Juega seguro, juega informado! En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú puedes revisar cuánto están pagando las diferentes casas para este y los próximos partidos, y ver dónde te conviene apostar. ¿Ya sabes a quién le vas? ¡Que tengas suerte con tu jugada!

Pronóstico PSG vs. Bayern Munich

PSG parte como favorito para este partido con una cuota promedio de 2.30. Mientras que la victoria de Bayern Munich paga 2.70 y el empate se cotiza en 4.00. El pronóstico anticipa un duelo cerrado, pero con ligera ventaja para el PSG, que tiene un 41 % de opciones de quedarse con la victoria. El Bayern Múnich no se queda atrás con un 35 %, mientras que el empate, aunque posible, ronda solo el 24 %.

¿Cómo llegan PSG vs. Bayern Munich?

El choque de este martes entre PSG y Bayern Munich llega con ambos equipos en plena forma. Los parisinos afrontan el partido tras una ligera victoria con suspense ante el OGC Nice donde consiguieron el gol decisivo en el minuto 94, lo que dejó algunas dudas sobre su estado de ánimo pese a seguir invictos.

Por su parte, el Bayern llega con una racha implacable, lleva 15 victorias consecutivas en todas las competiciones desde que perdió ante el PSG en la final del FIFA Club World Cup 2025, lo que demuestra una confianza y solidez crecientes bajo su nuevo enfoque.

¿A qué hora juegan PSG vs. Bayern Munich?

El partido se jugará este martes 4 de noviembre desde las 3:00 p.m. hora peruana. Los horarios para otros países son:

Colombia, Ecuador y Panamá: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. México, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estados Unidos (Washington D.C.): 4:00 p.m.

¿Dónde ver PSG vs. Bayern Munich por TV y Streaming?

El partido será transmitido para Perú y toda Latinoamérica EN VIVO por ESPN. Además, se podrá seguir en directo a través de Streaming por Disney+.

Posible alineación de PSG vs. Bayern Munich