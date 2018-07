WWE Extreme Rules 2018: Día, hora, canal y cartelera del evento

La WWE desarrollará el tan ansiado Extreme Rules 2018 el próximo domingo 15 de julio en el PPG Paints Arena en Pitthsburgh, horas después de la gran final del Mundial Rusia 2018. El evento correspondiente a las dos marcas de la empresa se realizará a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana) y se podrá ver por Fox Action y por Libero.pe.

Esta semana Raw y SmackDown Live llevarán a cabo el último capítulo antes del show extremo y seguramente se pactarán algunos enfrentamientos. Sin embargo, la pelea estelar de la noche la protagonizarán el vigente campeón AJ Styles y Rusev acompañado por Aiden English por el título Mundial de la compañía

Por otro lado, se hará por primera vez en la historia una batalla de mujeres en Extreme Rules entre Alexa Bliss y Nia Jax por el campeonato femenino de la marca roja. Con respecto al bando azul, nuevamente Carmella defenderá su cinturón al medirse ante la temible Asuka, que perdió por culpa de James Ellsworth.

Seth Rollins intentará tener de vuelta el Campeonato Intercontinental cuando choque con Dolph Ziggler en una lucha Iron Man de 30 minutos. Otra pelea esperada es la de Jeff Hardy frente a Shinsuke Nakamura por el cinturón de los Estados Unidos.

CARTELERA

Combate por el Campeonato de WWE

AJ Styles (c) vs. Rusev

Iron Man Match de 30 minutos por el Campeonato Intercontinental

Dolph Ziggler (c) vs. Seth Rollins

Combate con Reglas Extremas por el Campeonato de Mujeres de Raw

Alexa Bliss (c) vs. Nia Jax

Combate por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Carmella (c) vs. Asuka

Combate por el Campeonato de Estados Unidos

Jeff Hardy (c) vs. Shinsuke Nakamura

Combate por el Campeonato por Parejas de Raw

Bray Wyatt y "Woken" Matt Hardy (c) vs. B-Team (Bo Dallas y Curtis Axel)

Combate por el Campeonato por Parejas de SmackDown

The Bludgeon Brothers (Harper y Rowan) (c) vs. Team Hell No (Daniel Bryan y Kane)

Finn Bálor vs. Baron Corbin

Bobby Lashley vs. Roman Reigns

HORARIOS

1:00 am en España

8:00 pm en Montevideo (Uruguay)

7:00 pm en Santiago (Chile)

8:00 pm en Buenos Aires (Argentina)

6:00 pm en Lima (Perú)

7:00 pm en EEUU

6:00 pm en México DF (México)

6:00 pm en Bogotá (Colombia)

7:00 pm en Caracas (Venezuela)

7:00 pm en La Paz (Bolivia)

7:00 pm en Puerto Rico