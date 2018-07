Rafael Nadal vs. Novak Djokovic EN VIVO: por las semifinales de Wimbledon [GUÍA DE CANALES]

El tenista español, Rafael Nadal, venció a su similar de Juan Martín Del Potro en cuartos de final y disputará las semifinales del Grand Slam de Wimbledon (Reino Unido) frente al serbio, Novak Djokovic, quien sacó de carrera al japonés, Kei Nishikori. El duelo por semis lo podrás ver este viernes EN VIVO ONLINE EN DIRECTO a las 7:00 a.m. (hora peruana) por ESPN y Movistar Deportes o seguir las incidencias por Líbero.pe.

Rafael Nadal vuelve siete años después a semifinales en el torneo inglés y se verá las caras ante el tres veces ganador del certamen.

PUEDES VER: El gran gesto de Rafael Nadal con Del Potro tras ganarle en Wimbledon 2018 [VIDEO]

El español y el serbio repetirán así el duelo que más veces se ha dado en la historia, con un balance favorable al tenista de Belgrado.

NO TE LO PIERDAS: Rafael Nadal venció a Juan Martín Del Potro por 3-2 en los cuartos de final de Wimbledon 2018

Novak Djokovic suma 26 victorias; mientras que Rafael Nadal lleva 25. Cabe destacar que, el hispano lidera el ránking ATP con 8770 puntos; por su parte, el balcánico se encuentra en el puesto 21 con 1715 puntos.

HORARIOS DEL RAFAEL NADAL - NOVAK DJOKOVIC

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:00 a.m.

Estados Unidos: 7:00 a.m. (ET) / 4:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:00 a.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2:00 p.m.

CANALES DEL RAFAEL NADAL - NOVAK DJOKOVIC

ESPN

Movistar Deportes

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL RAFAEL NADAL - NOVAK DJOKOVIC?

En Internet el duelo entre Rafael Nadal - Novak Djokovic, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.