Serena Williams vs Angelique Kerber EN VIVO: hora, fecha y canales de transmisión por la final femenina de Wimbledon

Serena Williams enfrenta a Angelique Kerber por la final femenina de Wimbledon este sábado 14 de julio a las 8:00 a.m. (hora peruana). El encuentro se desarrollará en la cancha central y para que no te pierdas el enfrentamiento te dejamos los canales que transmitirán este partido.

La estadounidense está a una victoria de igualar a la legendaria Margaret Court como la tenista con más Grand Slams en la historia, 24 para ser precisos. Williams estuvo alejada de las canchas por más de un año, se convirtió en madres 10 meses atrás, seguido por algunas complicaciones de salud en la tenista. Sin embargo, se muestra más fuerte que nunca.

Por otro lado, Angelique Kerber sabe lo que es ser número uno del mundo y también coronarse campeona de Grand Slam (Abierto de Australia 2016 y Abierto de EE.UU 2016). La alemana cuenta con suficiente experiencia para afrontar esta clase de situaciones, sobre todo con una rival que ha enfrentado en varias ocasiones.

Williams y Kerber disputaron una final de Wimbledon en el 2016, donde la estadounidense salió victoriosa en 2 sets. Si Serena consigue el Wimbledon, sería la cuarta madre en obtener este logro, después de Margaret Court , Evonne Goolagong Cawley y Kim Clijsters.

HORARIOS DEL WILLIAMS - KERBER

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8:00 a.m.

Estados Unidos: 8:00 a.m. (ET) / 5:00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7:00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9:00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10:00 a.m..

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3:00 p.m.

CANALES DEL WILLIAMS - KERBER:

ESPN

ESPN PLAY

Movistar Deportes

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL WILLIAMS - KERBER?

En Internet el duelo entre Serena Williams - Angelique Kerber, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.