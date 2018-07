Novak Djokovic vs Kevin Anderson VER EN VIVO por la final de Wimbledon 2018

Novak Djokovic vs Kevin Anderson será el duelo por la gran final de Wimbledon 2018 que se disputará este domingo 15 de julio a las 8:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de esta partida estará a cargo de ESPN y Movistar Deportes, mientras que Líbero.pe te traerá todas las incidencias, con videos y el seguimiento punto a punto de todo el encuentro.

#WIMBLEDONxESPN Kevin Anderson y Novak Djokovic jugarán la final de #Wimbledon 2018. El serbio tiene ventaja de 5-1 en el historial y mayor experiencia en finales, pero el sudafricano viene de dos triunfazos ante Federer e Isner y sueña con cerrar el torneo perfecto. pic.twitter.com/jRtFolsyu3 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) 14 de julio de 2018

Novak Djokovic logró meterse a la final del Wimbledon 2018 de Londres tras vencer a Rafael Nadal en las semifinales por 3-2, en un duelo muy ajustado y que tuvo que prolongarse un día (culminado hoy) porque el tiempo fue escaso debido a la partida que se jugó antes. No obstante, el estado físico no es un tema de preocupación en el tenista serbio.

De esta manera, ‘Nole’ buscará conseguir su Grand Slam número 13, torneo el cual ganó por última vez en el 2016, cuando venció a Andy Murray. Si bien Novak Djokovic viene de una sequía importante de títulos, se perfila como el favorito en el enfrentamiento que se avecina y, en las casas de apuestas, una derrota suya paga 4 veces lo invertido.

En la otra vereda estará Kevin Anderson, quien venció a John Isner por 3-2, pero con el detalle de que el duelo tuvo una duración de 6 horas y 36 minutos. El desgaste físico en el sudafricano podría ser clave ya que también tuvo un intenso enfrentamiento con Roger Federer (4 horas y 17 minutos). Anderson ha mostrado que tiene las armas consagrarse.

Ambos tenistas ya se han enfrentado anteriormente y hay una extensa superioridad de Novak Djokovic, quien ganó los últimos 5 de los 6 duelos que tuvieron. La única victoria de Kevin Anderson sobre ‘Nole’ se dio en el 2008, la primera vez que se vieron las caras, ganando por 2-1. El duelo final por Wimbledon 2018 promete y el público espera deleitarse con el juego de ambos.

Novak Djokovic vs Kevin Anderson: ATP Indian Wells 2012

HORARIOS DEL DJOKOVIC - ANDERSON

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 5.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 4.00 p.m.

INTERNET: ¿DÓNDE SEGUIR EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE EL DJOKOVIC - ANDERSON?

En Internet el duelo entre Novak Djokovic y Kevin Anderson, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.