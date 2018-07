Ronda Rousey afrontó uno de sus temores al enfrentarse a tiburones [VIDEO]

Ronda Rousey, superestrella de la WWE, luchó ante uno de sus más grandes miedos luego de sumergirse a lo más profundo del mar para nadar con los tiburones. Esto ocurrió debido a un desafío del programa Shark Week, transmitido en Discovery Channel.

Fiji ha sido el lugar elegido por el programa para que Ronda Rousey tenga la oportunidad de enfrentar uno de sus temores. ¿Qué tenía que hacer? Alimentarlos. Antes de que la luchadora se sumerja, recibió indicaciones del aventurero Paul de Gelder, quien perdió una pierna y un brazo al ser atacado por un depredador marino.

Fue la primera vez que Ronda Rousey tenía en frente suyo a feroces tiburones. Sin embargo, esto no fue excusa para que saque todo su temperamento y se acercara sin mostrar síntomas de temor a los jaquetones. Pese a ello, De Gelder, quien se sumergió con la luchadora, tuvo que detenerla por miedo a que sea atacada por los mamíferos.

Este episodio de Shark Week fue llamado como 'Ronda Rousey vs. Tiburón'. En los próximos días será emitido a través de Discovery Channel para todo Latinoamérica. En este reto, Ronda Rousey debía enfrentar al 'Tiburón Mako'. No tenía de que preocuparse ya que no estaba solo con Paul de Gelder, sino también con su esposo Travis Browne, conocido peleador de UFC. ¿Quieres saber cómo le fue?