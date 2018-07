Sofía Mulanovich participará en WQS femenino de California

El evento más importante del calendario de clasificación WQS femenino ya espera por la competencia en los Muelles de Oceanside. El torneo californiano que cumple su décimo año, recibirá del 27 al 29 de julio a las tops del Tour Mundial en busca de seguir avanzando en el ranking mundial.

Son tres las surfistas peruanas que nos representarán en California, terna encabezada por la experimentada Sofía Mulanovich, campeona mundial de surf en la temporada 2004 y quien se alista para los Juegos Panamericanos 2019.

Sofía Mulanovich ya se encuentra en Estados Unidos junto a la chorrillana Daniella Rosas que, con 16 años, estará entre las riders más jóvenes del Supergirl Pro 2018. Melanie Giunta también forma parte de la delegación peruana.

"Me he estado preparando fuerte. Súper feliz con lo que estoy haciendo. Busco mejorar resultados y seguir avanzando. He estado entrenando surfing, físico y también el aspecto mental", aseguró Daniella Rosas.

EL DATO

Daniella Rosas afrontará su segundo evento de peso (QS6000) este año y el tercero desde que empezó a competir en el WQS (2017).