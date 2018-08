El terrible accidente que sufrió Fernando Alonso en plena carrera de la F1 [VIDEO]

La última competencia de Fórmula 1, tuvo un desenlace distinto al esperado, y es que, uno de los favoritos, Fernando Alonso, terminó fuera del Gran Premio de Bélgica al sufrir un terrible accidente, que le provocó su retiro de la carrera.

Este domingo 26 se disputaba la carrera del Gran Premio de Bélica, y en la primera curva del círculo de Spá, Fernando Alonso chocó con el alemán, Renault Niko Hulkenberg, provocando un terrible suceso.

Y es que, el accidente del piloto español golpeó por atrás a Hulkenberg, y su McLaren, lo que ocasionó el disparo del vehículo de Alonso, y generando problemas a la participación de Charles Leclerc.

La gravedad del accidente se comparó con una de las crisis que atravesó el español el 2012, cuando fue impedido de estar en la siguiente competencia. Sin Fernando Alonso, Sebastian Vettel se adueñó del trofeo.

