Saúl 'Canelo' Álvarez presume su 'six pack' a Gennady Golovkin

Saúl 'Canelo' Álvarez ha mostrado en sus redes sociales, principalmente en Instagram, algunas sesiones de entrenamiento y videos motivacionales en los que deja claro que el objetivo es llevarse la victoria contra el kazajo Gennady Golovkin en la pelea que sostendrán ambos el próximo sábado 15 de septiembre en el ring del T-Mobile Arena de Las Vegas.

En los videoclips, Saúl 'Canelo' Álvarez realiza intensos ejercicios donde pone a prueba su excelente condición física. Trabajos de abdominales, sombra y resistencia son lo que se aprecia del mexicano y que han llamado la atención de muchos de sus seguidores en Instagram, sobre todo, por el esfuerzo que pone para endurecer sus abdominales.

"Desde el primer asalto voy a salir a trabajarlo para buscar el nocaut (ante Gennady Golovkin). Para eso me estoy preparando. Voy mentalizado para eso y así quiero que termine la pelea. Quiero que me levanten la mano y que salga un buen nocaut", dijo Saúl 'Canelo' Álvarez en una reciente entrevista para 'chicagotribune.com'.

Una respuesta inusual de Saúl 'Canelo' Álvarez hacia su rival Gennady Golovkin quien se quejó en la Comisión Atlética del Estado de Nevada por el modelo de los guantes (No Boxing No Life) que iba utilizar el mexicano para esta pelea, ya que no son los que permite la organización del campeonato mundial.

Se viene la gran pelea, Álvarez-Golovkin

Gennady Golovkin envió el viernes su peso y Saúl 'Canelo' Álvarez lo hizo el sábado. El púgil kazajo registró un peso de 163.8 libras, mientras que el mexicano reportó 163.2 libras. Es decir, a poco más de tres de las 160 que deben pesar el próximo viernes en la T-Mobile Arena.

Gennady Golovkin y Saúl 'Canelo' Álvarez llegarán a Las Vegas el lunes, en espera de llegar por la noche del mismo lunes y el siguiente martes iniciarán sus actividades públicas las actividades públicas. La conferencia de prensa frente a los medios norteamericanos se realizará el miércoles, el pesaje del viernes y el combate se dará el sábado.