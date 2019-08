Fernando Armas le pide disculpas a Gladys Tejeda por su imitación

La entidad del Ministerio de Cultura, 'Alerta Contra el Racismo', denunció que la imitación de Gladys Tejeda, realizada por Fernando Armas en una radio local, había sido de forma grotesca y estereotipada, por lo que solicitaron una disculpas públicas.

"Al analizar dicho personaje, se observa que Gladys Tejeda se muestra de forma grotesca y estereotipada. Asimismo, en su interacción con los conductores del programa, se pretende hacer bromas relacionadas con su lugar de origen, su forma de hablar, su etnicidad, su condición de pobreza, entre otros aspectos", decía una parte de dicho comunicado.

Ante ello el cómico peruano, mediante su cuenta de Twitter, pidió las disculpas del caso y manifestó su admiración por la medallista de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"Eres una campeona en todo sentido y provinciana como yo. Ha logrado sus sueños apoyada pos su madre Valentina con sus zapatillas prestadas a tus 14 años a tu amiga. Valoro todo de ti, lo único que quise fue darle un toque de humor", inició Fernando Armas.

"Pero si te he ofendido discúlpame, yo no tengo la culpa de parecerme un poco a ti (en tono de comicidad). Vales un Perú y cuando quieras reír conmigo búscame que lo mejor que puedo regalarte es haciéndote reír porque tú me has hecho llorar de emoción", añadió.

Como se recuerda, Gladys Tejeda ganó la medalla de oro en la maratón femenina con un tiempo de 2 horas con 30 minutos y 55 segundos, por lo que alcanzó el récord panamericano en esta competición.