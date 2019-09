Sofía Mulánovich: “Espero poder ganar el cupo a Tokio 2020 el próximo año” [VIDEO]

Luis Imaña

Quince años después de coronarse como la número uno del mundo, Sofía Mulanovich volvió a saborear la gloria en el surf hace poco en el ISA 2019 en Japón. La “Gringa de Oro”, aún con la adrenalina al máximo, se confesó a LÍBERO para compartir su experiencia y lo que se viene en su carrera. Su gran objetivo: Tokio 2020.

¿Cómo has vivido estos días después de conseguir el título?

-Más que feliz, emocionada y contenta con el resultado en Japón. Estos días han estado llenos de alegría, celebrando, y pasándola bien con mi familia y con mis amigos.

¿Cómo calificas tu rendimiento en el Mundial ISA 2019?

-Todo desde el principio salió muy bien. Tuve la suerte de pasar todos mis heats por el main event. Ese fue un plus gigante para poder llegar a la final con más energías. Te lo juro que estaba todo alineado para que gane.

¿Qué momentos te marcaron más en este campeonato?

-En los heats pasó de todo. Rompí la tabla en uno, se me fue la pita en otro, en otro no llegué a agarrar olas hasta que faltaban diez minutos para terminar mi heat. Cada uno tuvo su pequeña historia y todos fueron parte para ese resultado final.

¿Qué fue lo que pensaste durante la final del certamen mundial?

En la final se me fue la tabla, todo el mundo estaba nervioso por eso. He visto videos de esa parte, y la gente estaba llorando y gritando. La verdad yo estaba bastante tranquila. Ahora que me pongo a pensar digo “cómo diablos he podido estar tan calmada”. En ese momento estaba tan conectada y concentrada que simplemente actué. Fui, recogí mi tabla, me volví a meter y fue cuando agarré la mejor ola del heat.

¿Te veías como campeona antes de que se anuncien los resultados finales?

-La verdad es que yo fui a Japón sin expectativas, simplemente a surfear, a ver a mis amigas del Tour, ya que no las veía hace tiempo, y las cosas se fueron dando. En este campeonato han estado las top del élite mundial como Stephanie Gilmore (siete veces campeona mundial) y Carissa Moore (tres veces campeona mundial). Yo no competía en un campeonato como este desde el 2013, y no ganaba uno desde el 2010.

¿Tiene un significado distinto o especial este mundial con respecto al título que alzaste en el 2004?

-Fue totalmente distinto, día y noche. En el 2004 cuando gané mi título mundial era muy vehemente, con muchas ganas, y muy atrevida. Sin embargo, siento que este campeonato lo gané con mucha calma, con mucha paciencia, pensando bien mis decisiones y con mucha más experiencia. De alguna manera, más sabia.

¿Te marcó más este título que el pasado?

- Definitivamente sí. Cuando era chica también me marcó bastante, es más, marcó toda mi vida. Pero siento que este mundial lo he ganado de la manera que siempre he querido ganar un campeonato. Sin apresurar nada, ni forzarlo, dejé que las cosas pasen y tomé las decisiones cuando tenía que tomarlas.

¿Por qué no estuviste en Lima 2019?

-No fue muy clara la clasificación a los Panamericanos, pero no fue culpa de nadie, no se sabían muy bien los detalles, si se clasificaba por ranking o por puesto en el mundial 2018. Quizás hasta fue beneficioso, porque dos peruanas pueden estar en Tokio 2020.

¿Tienes en la mira los Juegos Olímpicos?

-Por supuesto, todo atleta sueña con los Juegos Olímpicos. Es una meta que tengo y espero poder ganar ese cupo el próximo año. Tengo que quedar entre los top 10 en el próximo ISA. Este año quedé primera así que espero poder repetir.