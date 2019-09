Man Bok Park y el mejor legado que le dejó a Cecilia Tait

Este viernes se cumplen 31 años del histórico triunfo peruano que le aseguró a la selección peruana de vóleibol el pase a la gran final de los Juegos Olímpicos de Seúl '88, con Cecilia Tait en su mejor momento. Y 24 horas antes de esa histórica fecha se fue al cielo Man Bok Park.

El auge del vóleibol se inició con la escuela asiática iniciada por Akira Kato y que continuó con Man Mok Park, cuyo techo máximo fue la consecución de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl '88.

Los Juegos Olímpicos de Seúl '88 fue la gesta colectiva peruana más celebrada de todos los tiempos, incluso comparada con la vez que Perú dejó a Argentina sin asistir al Mundial de México '70 en el fútbol. Y es que toda la campaña del equipo de "Manbo" en Seúl, los peruanos madrugaban para ver los partidos de vóleibol.

El recuerdo de Cecilia Tait de Man Bok Park

Cecilia Tait, tal vez la alumna más aplicada que tuvo "Manbo" recuerda que fue "Mister Park" quien le dio el histórico número "7" en la camiseta peruana, número que la encumbraría por todo lo alto y la llevaría a ser la mejor del mundo.

"Yo usaba la 11 porque era hincha del 'Ciego' Juan Carlos Oblitas. Un tipo pintón, ordenadito, pulcro y disciplinado. Pero un día habló conmigo Man Boc Park y me dijo que las mejores del mundo usaban la 7. 'Ponte esa', me dijo. Y nunca me la quité", recordó Cecilia Tait, respecto a la trascendencia que tuvo "Manbo" en su carrera.