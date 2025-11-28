0
Presidente de Conmebol felicitó avances de la medicina deportiva en Perú

El presidente de la Conmebol subrayó la importancia de contar con especialistas y equipamiento de calidad, resaltando el notable crecimiento peruano en la atención médica deportiva en los últimos años.

    Redacción Líbero
    El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, destacó el progreso de la medicina deportiva en el Perú durante su reciente visita a Lima, donde participó en diversas actividades previas a la final de la Copa Libertadores 2025. En medio de una agenda cargada, el directivo aprovechó para reconocer el trabajo que vienen realizando profesionales peruanos en el ámbito de la salud aplicada al deporte de alto rendimiento.

    Domínguez sostuvo un grato encuentro con el doctor Luis Cotillo, médico traumatólogo y especialista en medicina deportiva, durante el esperado Partido de las Leyendas realizado en el Estadio Nacional. La reunión, que se dio en un ambiente de cordialidad, permitió intercambiar impresiones sobre los avances que el país ha logrado en rehabilitación, prevención de lesiones y preparación física de deportistas profesionales y amateurs.

    ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

    ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

    Durante la conversación, el presidente de la Conmebol resaltó que el fortalecimiento de la medicina deportiva es clave para mejorar el rendimiento de los atletas sudamericanos y reducir la incidencia de lesiones que afectan competencias internacionales. Además, subrayó la importancia de contar con especialistas actualizados y equipamiento de primer nivel, aspectos en los que el Perú ha mostrado un crecimiento notable en los últimos años.

    Por su parte, el doctor Cotillo agradeció el reconocimiento e indicó que este tipo de acercamientos refuerza el compromiso de los profesionales nacionales por seguir elevando el estándar de atención deportiva. Asimismo, destacó que espacios como el Partido de las Leyendas permiten visibilizar la labor médica detrás del espectáculo y fomentar alianzas que contribuyan al desarrollo del deporte en la región.

