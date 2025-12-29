0
LO ÚLTIMO
La Noche Crema y Noche Blanquiazul se jugará el 24 de enero

¿Se puede vivir con el menisco roto?, por el Dr. Luis Cotillo

El Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, explica que vivir con un menisco roto es posible, pero no recomendable para la salud de la rodilla a largo plazo.

    Dr. Luis Cotillo
    El Dr. Cotillo analiza si se puede o no vivir con el menisco roto
    El Dr. Cotillo analiza si se puede o no vivir con el menisco roto
    COMPARTIR

    Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Una pregunta muy frecuente en consulta es si se puede vivir con el menisco roto. La respuesta corta es sí, se puede convivir con una lesión meniscal, pero eso no significa que sea lo más recomendable para la salud de la rodilla a mediano y largo plazo. Muchas personas continúan con su rutina pese al dolor, normalizando las molestias y postergando la evaluación médica.

    ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

    PUEDES VER: ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

    El problema es que un menisco roto deja de cumplir su función principal, que es amortiguar y proteger la articulación. Con el tiempo, esta alteración genera sobrecarga en la rodilla, episodios de dolor cada vez más intensos, inflamación recurrente y limitación para caminar o realizar actividad física. En consulta veo con frecuencia pacientes que ignoraron la lesión inicial y, años después, llegan con un desgaste avanzado del cartílago, es decir, una artrosis precoz.

    Por eso mi recomendación es clara: no espere a que el dolor se vuelva severo. Vivir con un menisco roto puede parecer posible hoy, pero mañana puede costarle movilidad y calidad de vida. Un diagnóstico oportuno permite elegir el mejor tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, y evitar daños irreversibles en la rodilla. Escuchar al cuerpo y actuar a tiempo siempre será la mejor decisión.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Universitario y derrota de Alianza

    2. Figura de Alianza Lima vóley dejó fuerte mensaje tras críticas de hinchas por perder: "Harta"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano