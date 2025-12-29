¿Se puede vivir con el menisco roto?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Una pregunta muy frecuente en consulta es si se puede vivir con el menisco roto. La respuesta corta es sí, se puede convivir con una lesión meniscal, pero eso no significa que sea lo más recomendable para la salud de la rodilla a mediano y largo plazo. Muchas personas continúan con su rutina pese al dolor, normalizando las molestias y postergando la evaluación médica.

El problema es que un menisco roto deja de cumplir su función principal, que es amortiguar y proteger la articulación. Con el tiempo, esta alteración genera sobrecarga en la rodilla, episodios de dolor cada vez más intensos, inflamación recurrente y limitación para caminar o realizar actividad física. En consulta veo con frecuencia pacientes que ignoraron la lesión inicial y, años después, llegan con un desgaste avanzado del cartílago, es decir, una artrosis precoz.

Por eso mi recomendación es clara: no espere a que el dolor se vuelva severo. Vivir con un menisco roto puede parecer posible hoy, pero mañana puede costarle movilidad y calidad de vida. Un diagnóstico oportuno permite elegir el mejor tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, y evitar daños irreversibles en la rodilla. Escuchar al cuerpo y actuar a tiempo siempre será la mejor decisión.

