0
EN VIVO
Real Madrid vs Bayern por Champions League
EN DIRECTO
Previa Universitario vs Tolima

Despedida de delegación peruana que participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Comité Olímpico Peruano realizó Ceremonia de Despedida y entrega de bandera a los deportistas Silvana Donayre (Judo) y Fernando Jimeno (Lucha). Serán 141 representantes de nuestro país.

    Redacción Líbero
    Abanderados peruanos en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026
    Abanderados peruanos en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 | Foto: Comité Olímpico Peruano
    COMPARTIR

    El Team Perú del Comité Olímpico Peruano realizó la Ceremonia de Despedida y Designación de Abanderados que competirán junto a 141 deportistas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se desarrollarán del 12 al 25 de abril del presente año. Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca (Judo) y Fernando Jimeno Mendizábal (Lucha) fueron designados como Abanderados y llevarán la bandera en la Ceremonia de Inauguración de estos Juegos.

    Es importante destacar que con este evento multideportivo internacional se inicia el convenio del COP con la marca de ropa deportiva Head de Ripley y que acompañará a nuestros atletas en las competencias de este año, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Presentes en este evento estuvieron el presidente del COP, Renzo Manyari; la secretaria general del COP, María Martínez; la Jefa de Misión, Vanessa Endo; la Jefa Institucional Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, Cinthia Ramírez Santillana y el director de Dirección Nacional de Deportes de Afiliados, Mauricio Martínez.

    Estos son nuestros abanderados:

    Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca - Judo

    Medalla de Plata en la Copa Panamericana Cadete 2026, categoría -57 kg. Medalla de Bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil 2023, categoría -52 kg., Medalla de Oro en el Campeonato Nacional Cadete 2026, categoría -57 kg.

    Fernando Jimeno Mendizábal - Lucha

    Medalla de Plata en la categoría 44 kg estilo grecorromano, en el Campeonato Panamericano U15, realizado en Ciudad de Guatemala 2025. Medalla de Plata en la categoría 50 kg estilo playa, en el Campeonato Panamericano U15, realizado en Ciudad de Guatemala 2025.

    El Team Perú estará presente en los siguientes deportes: Boxeo, Tenis de mesa, Bádminton, Triatlón, Surf, Ciclismo, Taekwondo, Béisbol, Esgrima, Judo, Acuáticos, Levantamiento de pesas, Lucha, Golf, Gimnasia, Atletismo, Tiro con arco, Karate. Anteriormente en los Juegos de la Juventud Lima - Perú 2013, ganamos 65 medallas (9 de oro, 20 de plata y 36 de bronce); en los Juegos Santiago - Chile 2017, logramos 40 preseas (7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce); y en los III Juegos Rosario - Argentina 2022, nuestro país ganó 45 medallas (11 de oro, 18 de plata y 16 de bronce).

    En la lista de 141 deportistas está la subcampeona mundial Junior de Surf, Catalina Zariquiey, quien elevó a nuestro país el 14 de diciembre del año pasado en el CAR Punta Rocas; es preciso mencionar que así como muchos adolescentes, estos serán los primeros juegos multidisciplinarios de “Cata”. También estará la nadadora Yasmin Silva, quien ganó la medalla de bronce en los 200 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Samuel Duffoó en tenis de mesa ha tenido grandes campeonatos en las categorías U15 y U19. Estas son nuestras canteras del deporte nacional que se va formando y muchos ya estuvieron en los JJPP Junior del año pasado en Paraguay y tienen la mira de estar en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

    “Una vez más nos ponemos al frente del Team Perú en una gran competencia internacional que son los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que congregarán a casi 2 mil atletas de 15 países y donde una vez estaremos presentes para defender la gloria de nuestro país. Este año tenemos este evento juvenil, luego los Suramericanos ODESUR de mayores, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en África y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026 por el mes de noviembre, casi fin de año y siempre tendremos una delegación importante con miras sin duda a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Esta delegación es la consolidación del trabajo para el futuro del deporte”, señaló el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco.

    Los Juegos Suramericanos de la Juventud tendrán en competencia a adolescentes y jóvenes, masculino y femenino, entre 14 a 17 años de edad.

    LISTA DETALLADA

    Este es el Team Perú que representará a nuestro país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

    BOXEO

    1.- Halana Valentina Farfán Coronel

    2.- César Abraham Avellaneda Moreno

    TENIS DE MESA

    3.- Natzumi Valentina Aquije Condezo

    4.- Luciana Andrea Granados Chang

    5.- Diego Keiji Takeda Kiyan

    6.- Samuel Andrés Duffoo Guevara

    BÁDMINTON

    7.- Guillermo Buendía Maldonado

    8.- Umesh Lescano Konda

    9.- Analia Yi Ordoñez

    10.- Naomi Junco Vásquez

    TENIS DE CAMPO

    11.- Nicolás Baena Cooper

    12.- Alessandro Rubini García Belaunde

    13.- Yleymi Lugiana Muelle Valdez

    14.- Leticia Alessia Bazán Bazán

    TRIATLÓN

    15.- Gilie Giraldo del Carpio

    16.- Arturo Maximiliano Peching San Román

    17.- Anderson Humberto Pantoja Velapatiño

    TABLA

    18.- Bastián Arévalo García Miró

    19.- Adrián de Osma Wise

    20.- Catalina María Zariquiey Vegas

    21.- Urpi Torres Prado

    22.- Lucciano Kalluc Campos Alba

    23.- Hannah Elizabeth Saavedra Aizcorbe

    24.- María Paula Conterno Vecco

    25.- Miquas Delgado Rodríguez

    26.- Emilia María Escurra de Belaunde

    CICLISMO

    27.- Valeria Keralt Sandiga Luján

    28.- Alice Ledgard Bardelli

    29.- Erick Daniel Zúñiga Coscol

    30.- Yorfi Lizander Vallejo Jayo

    TAEKWONDO

    31.- Luciana Ximena Tello Mávila

    32.- Dalia Giornada Seminario León

    33.- Jefferson Cueva Vargas

    34.- Nilmar D’Alessandro Padilla Carrasco

    35.- Daniel Cristhofer Torrejón Becerra

    36.- Mateo Fernando Moscoso Hernández

    37.- Grazia Fernanda Gonzales Febres

    38.- Marcelo Alonso Rodríguez Andrade

    39.- Raquel Ximena Gil Arce

    BÉISBOL

    40.- Nicolás Abad Lándivar

    41.- Diego Tafari Aparicio Bermejo

    42.- Daniel Mariano Cabrera Ganoza

    43.- Sebastián Alejandro Castillo Molina

    44.- Akira Chinen Arakawa

    45.- Jun Horikawa Kohatsu

    46.- Ryu Horikawa Kohatsu

    47.- José Gabriel Manrique de la Fuente

    48.- Rafael Yasutoshi Moromizato Choy

    49.- Ken Oyakawa Toyofuku

    50.- Sebastián Weihong Reyna Tang

    51.- Gustavo Andrés Sagasti Uejowa

    52.- Hiroaki Juan Shibata Higa

    53.- Leandro Shirakawa Beppu

    54.- Diego Shiroma Kuwae

    55.- Carlos Kenshi Shirota Yorimoto

    56.- Rodrigo Joaquín Taira Goya

    57.- Thiago Haruki Toyama Uyezu

    58.- Mauricio Isaac Villarreal Landaeta

    ACUÁTICOS

    59.- Sofía Lucila Choque Allaucca

    60.- Carlos Andrés Díaz Lecca

    61.- Ismael Sebastián Escalante Velásquez

    62.- Vicente Martín Flores Ormeño

    63.- Gabriel Mosto Junek

    64.- Ariana Ximena Nakao Gómez

    65.- Vicenzo Obreros Dall’orso

    66.- Andrés Peche Vigil

    67.- Ángeles Valentina Quispe Matienzo

    68.- Martín Zacarías Baltazar Rivera Díaz

    69.- Luciana Rocca Avellaneda

    70.- Fiorella Dafne Rodríguez Martínez

    71.- Yasmín Eliana Silva Contreras

    72.- Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña

    73.- Sebastián Fabiano Zegarra Gonzales

    74.- Marcelo Matías Quijano Rodríguez

    ESGRIMA

    75.- Astrid Bravo Ortega

    76.- Fabrizio Machare Osoriaga

    77.- Alessia Massa Janssen

    78.- Leonardo Miguel Núñez Morgan

    JUDO

    79.- Ruth Patricia Villanueva Azaña

    80.- Bianca Almivi Gonzales Roque

    81.- Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca

    82.- Prizzila Yenitzi Lam Díaz

    83.- Benjamín Santiago Burnside de la Cruz

    84.- Héctor Luis Mieres Pinedo

    85.- Axel Andre Díaz Torres

    LEVANTAMIENTO DE PESAS

    86.- Selly Vásquez Inuma

    87.- Zahedy Norie Aliaga Gutiérrez

    88.- Gabriela Tahily Paredes Rivera

    89.- Abril Gamarra Grados

    90.- Celeste Denise Silva Mendoza

    91.- Astrid Leonela Paredes Del Aguila

    92.- Jefferson Lino Lino

    93.- Anthony Sebastián Cerrón Mallma

    94.- Adrián José Tripul Sandoval

    95.- Fabiano Jesús Carrizales Vicuña

    96.- Laionel Martín Ramos Valenzuela

    97.- Miguel Martín Florián Porras

    LUCHA

    98.- Margarita Antonella Quito Pumachaico

    99.- Clara Marlene Ramírez Guardia

    100.- Amy Clara Molina Huamaní

    101.- Michely Alexandra Crishna Gutiérrez Cayllahua

    102.- Chelse Eymi Carhuallanqui Domínguez

    103.- Adrián Abraham Riques Morales

    104.- Oziel André Herreras Mallqui

    105.- Álvaro Gonzalo Villa Avilés

    106.- Francesko Jirair Canayo Ipushima

    107.- Fernando Jimeno Mendizábal

    108.- Samyr Ángel Valverde Méndez

    109.- Jules Stephano Casalino Berrocal

    110.- Víctor Adriano Rojas Quispe

    111.- Guillermo Andrés Dávila Cabello

    GOLF

    112.- Alexa Vegas de los Ríos

    113.- Michelle Miranda Tay

    114.- Vasco Gutiérrez León

    115.- Alejandro del Valle García

    GIMNASIA

    116.- Tamara Rivera Calderón

    117.- Leonardo César Atencio Picardo

    118.- Daniel Alberto Carbajal Zevallos

    119.- Diego Alonso Chinen Chinen

    120.- Rebecca Bossio Moscoso

    121.- Danna Katty Sánchez Lette

    122.- Nicolás Li Camino

    ATLETISMO

    123.- Doménica Luciana Crose Guzmán

    124.- Daniel Augusto del Castillo Pérez

    125.- George Efraín Espinoza Claudio

    126.- Thiago Fernando Gouzueta Carnero

    127.- Hugo Daniel Mamani Flores

    128.- Ian Piero Irishi Matos Tsukazan

    129.- Isabela Catalina Quiroz Ramírez

    130.- Eduardo Estefano Rentería Chumacero

    131.- Klisman Aladino Canchanya Ticllas

    132.- Romina Carolina Fiol Castro Mendivil

    133.- Catalina Yzaga Mannucci

    TIRO CON ARCO

    134.- Santiago Gabriel Vásquez León

    135.- Angélica Celeste Payano Zegarra

    136.- Therry Yakob Málaga Málaga

    137.- Kenshi Anderson Atto Mitsuta

    138.- Avril Gabriela Santa Cruz Cano

    139.- Penélope Arandiel Bustamante Peralta

    140.- Fabrizio Daniel Bazán Gabino

    KARATE

    141.- Ithan Yusei Ferreyra Reyes

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Lo más visto

    1. DT de Universitario advirtió a San Martín de cara al extragame: "Nos vamos a dejar la vida"

    2. Despedida de delegación peruana que participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano