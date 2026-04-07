Despedida de delegación peruana que participará en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

El Team Perú del Comité Olímpico Peruano realizó la Ceremonia de Despedida y Designación de Abanderados que competirán junto a 141 deportistas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que se desarrollarán del 12 al 25 de abril del presente año. Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca (Judo) y Fernando Jimeno Mendizábal (Lucha) fueron designados como Abanderados y llevarán la bandera en la Ceremonia de Inauguración de estos Juegos.

Es importante destacar que con este evento multideportivo internacional se inicia el convenio del COP con la marca de ropa deportiva Head de Ripley y que acompañará a nuestros atletas en las competencias de este año, los Juegos Panamericanos Lima 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Presentes en este evento estuvieron el presidente del COP, Renzo Manyari; la secretaria general del COP, María Martínez; la Jefa de Misión, Vanessa Endo; la Jefa Institucional Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú - IRTP, Cinthia Ramírez Santillana y el director de Dirección Nacional de Deportes de Afiliados, Mauricio Martínez.

Estos son nuestros abanderados:

Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca - Judo

Medalla de Plata en la Copa Panamericana Cadete 2026, categoría -57 kg. Medalla de Bronce en el Campeonato Panamericano Juvenil 2023, categoría -52 kg., Medalla de Oro en el Campeonato Nacional Cadete 2026, categoría -57 kg.

Fernando Jimeno Mendizábal - Lucha

Medalla de Plata en la categoría 44 kg estilo grecorromano, en el Campeonato Panamericano U15, realizado en Ciudad de Guatemala 2025. Medalla de Plata en la categoría 50 kg estilo playa, en el Campeonato Panamericano U15, realizado en Ciudad de Guatemala 2025.

El Team Perú estará presente en los siguientes deportes: Boxeo, Tenis de mesa, Bádminton, Triatlón, Surf, Ciclismo, Taekwondo, Béisbol, Esgrima, Judo, Acuáticos, Levantamiento de pesas, Lucha, Golf, Gimnasia, Atletismo, Tiro con arco, Karate. Anteriormente en los Juegos de la Juventud Lima - Perú 2013, ganamos 65 medallas (9 de oro, 20 de plata y 36 de bronce); en los Juegos Santiago - Chile 2017, logramos 40 preseas (7 de oro, 10 de plata y 23 de bronce); y en los III Juegos Rosario - Argentina 2022, nuestro país ganó 45 medallas (11 de oro, 18 de plata y 16 de bronce).

En la lista de 141 deportistas está la subcampeona mundial Junior de Surf, Catalina Zariquiey, quien elevó a nuestro país el 14 de diciembre del año pasado en el CAR Punta Rocas; es preciso mencionar que así como muchos adolescentes, estos serán los primeros juegos multidisciplinarios de “Cata”. También estará la nadadora Yasmin Silva, quien ganó la medalla de bronce en los 200 metros mariposa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Samuel Duffoó en tenis de mesa ha tenido grandes campeonatos en las categorías U15 y U19. Estas son nuestras canteras del deporte nacional que se va formando y muchos ya estuvieron en los JJPP Junior del año pasado en Paraguay y tienen la mira de estar en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Una vez más nos ponemos al frente del Team Perú en una gran competencia internacional que son los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que congregarán a casi 2 mil atletas de 15 países y donde una vez estaremos presentes para defender la gloria de nuestro país. Este año tenemos este evento juvenil, luego los Suramericanos ODESUR de mayores, los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en África y los Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas 2026 por el mes de noviembre, casi fin de año y siempre tendremos una delegación importante con miras sin duda a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Esta delegación es la consolidación del trabajo para el futuro del deporte”, señaló el presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velazco.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud tendrán en competencia a adolescentes y jóvenes, masculino y femenino, entre 14 a 17 años de edad.

LISTA DETALLADA

Este es el Team Perú que representará a nuestro país en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

BOXEO

1.- Halana Valentina Farfán Coronel

2.- César Abraham Avellaneda Moreno

TENIS DE MESA

3.- Natzumi Valentina Aquije Condezo

4.- Luciana Andrea Granados Chang

5.- Diego Keiji Takeda Kiyan

6.- Samuel Andrés Duffoo Guevara

BÁDMINTON

7.- Guillermo Buendía Maldonado

8.- Umesh Lescano Konda

9.- Analia Yi Ordoñez

10.- Naomi Junco Vásquez

TENIS DE CAMPO

11.- Nicolás Baena Cooper

12.- Alessandro Rubini García Belaunde

13.- Yleymi Lugiana Muelle Valdez

14.- Leticia Alessia Bazán Bazán

TRIATLÓN

15.- Gilie Giraldo del Carpio

16.- Arturo Maximiliano Peching San Román

17.- Anderson Humberto Pantoja Velapatiño

TABLA

18.- Bastián Arévalo García Miró

19.- Adrián de Osma Wise

20.- Catalina María Zariquiey Vegas

21.- Urpi Torres Prado

22.- Lucciano Kalluc Campos Alba

23.- Hannah Elizabeth Saavedra Aizcorbe

24.- María Paula Conterno Vecco

25.- Miquas Delgado Rodríguez

26.- Emilia María Escurra de Belaunde

CICLISMO

27.- Valeria Keralt Sandiga Luján

28.- Alice Ledgard Bardelli

29.- Erick Daniel Zúñiga Coscol

30.- Yorfi Lizander Vallejo Jayo

TAEKWONDO

31.- Luciana Ximena Tello Mávila

32.- Dalia Giornada Seminario León

33.- Jefferson Cueva Vargas

34.- Nilmar D’Alessandro Padilla Carrasco

35.- Daniel Cristhofer Torrejón Becerra

36.- Mateo Fernando Moscoso Hernández

37.- Grazia Fernanda Gonzales Febres

38.- Marcelo Alonso Rodríguez Andrade

39.- Raquel Ximena Gil Arce

BÉISBOL

40.- Nicolás Abad Lándivar

41.- Diego Tafari Aparicio Bermejo

42.- Daniel Mariano Cabrera Ganoza

43.- Sebastián Alejandro Castillo Molina

44.- Akira Chinen Arakawa

45.- Jun Horikawa Kohatsu

46.- Ryu Horikawa Kohatsu

47.- José Gabriel Manrique de la Fuente

48.- Rafael Yasutoshi Moromizato Choy

49.- Ken Oyakawa Toyofuku

50.- Sebastián Weihong Reyna Tang

51.- Gustavo Andrés Sagasti Uejowa

52.- Hiroaki Juan Shibata Higa

53.- Leandro Shirakawa Beppu

54.- Diego Shiroma Kuwae

55.- Carlos Kenshi Shirota Yorimoto

56.- Rodrigo Joaquín Taira Goya

57.- Thiago Haruki Toyama Uyezu

58.- Mauricio Isaac Villarreal Landaeta

ACUÁTICOS

59.- Sofía Lucila Choque Allaucca

60.- Carlos Andrés Díaz Lecca

61.- Ismael Sebastián Escalante Velásquez

62.- Vicente Martín Flores Ormeño

63.- Gabriel Mosto Junek

64.- Ariana Ximena Nakao Gómez

65.- Vicenzo Obreros Dall’orso

66.- Andrés Peche Vigil

67.- Ángeles Valentina Quispe Matienzo

68.- Martín Zacarías Baltazar Rivera Díaz

69.- Luciana Rocca Avellaneda

70.- Fiorella Dafne Rodríguez Martínez

71.- Yasmín Eliana Silva Contreras

72.- Doménico Lorenzo Sotomayor Acuña

73.- Sebastián Fabiano Zegarra Gonzales

74.- Marcelo Matías Quijano Rodríguez

ESGRIMA

75.- Astrid Bravo Ortega

76.- Fabrizio Machare Osoriaga

77.- Alessia Massa Janssen

78.- Leonardo Miguel Núñez Morgan

JUDO

79.- Ruth Patricia Villanueva Azaña

80.- Bianca Almivi Gonzales Roque

81.- Silvana Franchesca Isabella Donayre Pillaca

82.- Prizzila Yenitzi Lam Díaz

83.- Benjamín Santiago Burnside de la Cruz

84.- Héctor Luis Mieres Pinedo

85.- Axel Andre Díaz Torres

LEVANTAMIENTO DE PESAS

86.- Selly Vásquez Inuma

87.- Zahedy Norie Aliaga Gutiérrez

88.- Gabriela Tahily Paredes Rivera

89.- Abril Gamarra Grados

90.- Celeste Denise Silva Mendoza

91.- Astrid Leonela Paredes Del Aguila

92.- Jefferson Lino Lino

93.- Anthony Sebastián Cerrón Mallma

94.- Adrián José Tripul Sandoval

95.- Fabiano Jesús Carrizales Vicuña

96.- Laionel Martín Ramos Valenzuela

97.- Miguel Martín Florián Porras

LUCHA

98.- Margarita Antonella Quito Pumachaico

99.- Clara Marlene Ramírez Guardia

100.- Amy Clara Molina Huamaní

101.- Michely Alexandra Crishna Gutiérrez Cayllahua

102.- Chelse Eymi Carhuallanqui Domínguez

103.- Adrián Abraham Riques Morales

104.- Oziel André Herreras Mallqui

105.- Álvaro Gonzalo Villa Avilés

106.- Francesko Jirair Canayo Ipushima

107.- Fernando Jimeno Mendizábal

108.- Samyr Ángel Valverde Méndez

109.- Jules Stephano Casalino Berrocal

110.- Víctor Adriano Rojas Quispe

111.- Guillermo Andrés Dávila Cabello

GOLF

112.- Alexa Vegas de los Ríos

113.- Michelle Miranda Tay

114.- Vasco Gutiérrez León

115.- Alejandro del Valle García

GIMNASIA

116.- Tamara Rivera Calderón

117.- Leonardo César Atencio Picardo

118.- Daniel Alberto Carbajal Zevallos

119.- Diego Alonso Chinen Chinen

120.- Rebecca Bossio Moscoso

121.- Danna Katty Sánchez Lette

122.- Nicolás Li Camino

ATLETISMO

123.- Doménica Luciana Crose Guzmán

124.- Daniel Augusto del Castillo Pérez

125.- George Efraín Espinoza Claudio

126.- Thiago Fernando Gouzueta Carnero

127.- Hugo Daniel Mamani Flores

128.- Ian Piero Irishi Matos Tsukazan

129.- Isabela Catalina Quiroz Ramírez

130.- Eduardo Estefano Rentería Chumacero

131.- Klisman Aladino Canchanya Ticllas

132.- Romina Carolina Fiol Castro Mendivil

133.- Catalina Yzaga Mannucci

TIRO CON ARCO

134.- Santiago Gabriel Vásquez León

135.- Angélica Celeste Payano Zegarra

136.- Therry Yakob Málaga Málaga

137.- Kenshi Anderson Atto Mitsuta

138.- Avril Gabriela Santa Cruz Cano

139.- Penélope Arandiel Bustamante Peralta

140.- Fabrizio Daniel Bazán Gabino

KARATE

141.- Ithan Yusei Ferreyra Reyes