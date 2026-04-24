Bridgista peruano Arnaldo Meneses presidirá la Confederación Sudamericana

El bridgista peruano Arnaldo Meneses Díaz fue elegido presidente de la Confederación Sudamericana de Bridge (CSB) para el periodo 2026-2030, durante la última asamblea realizada en Buenos Aires. Su designación marca un hito para el Perú dentro de esta disciplina, consolidando la presencia del país en el ámbito internacional del bridge.

Meneses, quien también es abogado y escritor, cuenta con una amplia trayectoria en este deporte mental, lo que respalda su elección al frente de la CSB. Su experiencia tanto en lo competitivo como en la promoción del bridge ha sido clave para asumir este nuevo desafío dirigencial.

El bridge es considerado un deporte de alta exigencia cognitiva, reconocido por el Comité Olímpico Internacional. Comparte categoría con el ajedrez debido a la necesidad de concentración, estrategia y disciplina mental que demanda en cada partida.

La Confederación Sudamericana de Bridge está integrada por diez países de la región y forma parte de la World Bridge Federation, organismo que rige este deporte a nivel mundial. Su labor es promover el desarrollo y la difusión del bridge en Sudamérica.

Durante su gestión, Meneses ha señalado que uno de sus principales objetivos será la masificación del bridge en el Perú. Para ello, buscará impulsar su enseñanza en instituciones educativas, especialmente en colegios.

Esta iniciativa apunta a fomentar el desarrollo intelectual de los jóvenes, fortaleciendo habilidades como el pensamiento lógico, la toma de decisiones y la concentración, aspectos fundamentales no solo en el deporte, sino también en la formación académica y personal.