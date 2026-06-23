Senaju e IPD invitan a jóvenes deportistas y organizaciones a postular al Premio Nacional de la Juventud 2026

El Premio Nacional de la Juventud 'Yenuri Chiguala Cruz' reconocerá en su edición 2026 a jóvenes y organizaciones juveniles que contribuyen al desarrollo del país a través de iniciativas en las áreas de Deportes y Acciones Solidarias y Altruistas, destacando su compromiso con el bienestar, la inclusión y el fortalecimiento de sus comunidades.

La convocatoria es organizada por la Secretaría Nacional de la Juventud (Senaju), órgano del Ministerio de Educación, y cuenta con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), presidido por Sergio Ludeña, en el marco de una labor articulada para promover y visibilizar el aporte de las juventudes peruanas en diversos ámbitos del desarrollo nacional.

La edición 2026 reconocerá iniciativas en las áreas de Deportes y Acciones Solidarias y Altruistas, dos ámbitos que reflejan el compromiso, la creatividad y el liderazgo de las juventudes. A través del deporte se fortalecen la disciplina, el trabajo en equipo y los hábitos saludables, mientras que las acciones solidarias contribuyen al bienestar y la cohesión de las comunidades.

El área de Deportes busca reconocer iniciativas que promuevan la práctica deportiva, los estilos de vida saludables, la inclusión y el desarrollo de las comunidades a través de la actividad física. Por su parte, el área de Acciones Solidarias y Altruistas destaca proyectos que generan impacto positivo mediante el voluntariado, la ayuda humanitaria y el compromiso social.

Hasta diciembre de 2025, más de 50 organizaciones juveniles registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles (Renoj) desarrollaban proyectos vinculados a la promoción del deporte, la recreación y la actividad física como herramientas para la integración y el desarrollo social.

Los ganadores de cada área recibirán un premio de S/16.500, además de diploma y trofeo. Asimismo, se otorgarán menciones honrosas valorizadas en S/5.500 y reconocimiento oficial.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio de 2026. Los jóvenes y organizaciones interesadas pueden acceder a las bases e inscribirse a través del portal oficial de la Senaju: juventud.gob.pe/premio-nacional-de-la-juventud.

La ministra María Esther Cuadros afirmó que el Premio Nacional de la Juventud 'Yenuri Chiguala Cruz' 2026 reafirma el compromiso del Ministerio de Educación con el desarrollo integral de las juventudes peruanas.

'Las categorías Deportes y Acciones Solidarias y Altruistas permitirán reconocer a jóvenes que promueven valores, hábitos saludables y el bienestar de sus comunidades. Con el apoyo del IPD, buscamos impulsar y visibilizar su liderazgo en todo el país', remarcó.

El Premio Nacional de la Juventud 'Yenuri Chiguala Cruz' constituye el máximo reconocimiento que otorga el Estado peruano a las juventudes por su contribución al desarrollo social, la identidad nacional y la construcción de una ciudadanía activa y comprometida.