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Presidente del Comité Organizador de Lima 2027 lidera el lanzamiento del concurso nacional para la mascota oficial
Bajo el liderazgo del presidente del IPD y el Comité Organizador de Lima 2027, Sergio Ludeña Visalot, se presentó el concurso 'Sueña y crea la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027'.
Con el entusiasmo de cientos de estudiantes de la Institución Educativa Melitón Carvajal, en Lince, se realizó este miércoles el lanzamiento oficial del concurso nacional 'Sueña y crea la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027', iniciativa impulsada por el Comité Organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 que busca involucrar a toda la ciudadanía en la creación del personaje que representará al mayor evento multideportivo de América. La convocatoria estará abierta del 1 al 15 de julio de 2026.
Durante la ceremonia, el presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Sergio Ludeña Visalot, invitó a los escolares y a todos los peruanos a ser protagonistas de este momento histórico.
“Con este concurso queremos que cada peruano, especialmente ustedes, los estudiantes, se inspiren y demuestren la capacidad que tenemos para plasmar grandes ideas. Desde el Instituto Peruano del Deporte y el Comité Organizador los invito a dejar volar su imaginación, coger sus lápices, sus colores y sus ideas para ser parte activa de la historia y dar vida al símbolo que nos identificará en los Juegos Lima 2027”, expresó.
El concurso está dirigido a ciudadanos de todo el país, quienes podrán presentar propuestas originales que reflejen la identidad, la diversidad y los valores del Perú. Para la evaluación técnica, un jurado especializado calificará aspectos como la creatividad y originalidad, el concepto e identidad, el impacto visual, la versatilidad del diseño, así como la técnica y presentación de cada propuesta.
Los participantes podrán descargar las bases y conocer todos los detalles del proceso en la página web oficial www.lima2027.org.pe. Las propuestas podrán enviarse de manera virtual mediante el formulario disponible en el portal o por correo electrónico a mascota@lima2027.org.pe, adjuntando la ficha de inscripción y el diseño en un único archivo PDF. Posteriormente, la propuesta ganadora también será sometida a una etapa de votación ciudadana.
Con esta iniciativa, el Comité Organizador de Lima 2027 y el Instituto Peruano del Deporte continúan promoviendo la participación de la ciudadanía en la construcción de unos Juegos que representen el orgullo, la creatividad y la identidad de todos los peruanos, rumbo al evento deportivo más importante que volverá a recibir el país en 2027.
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