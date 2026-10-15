Salvador Tenorio participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en windsurf

Salvador Tenorio aseguró su clasificación a los 4 Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, certamen multidisciplinario que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El deportista nacional representará al Perú en la exigente modalidad de Techno 293 dentro del windsurf, consolidándose como una de las cartas juveniles más destacadas de la vela a nivel continental.

El atleta entrará en acción entre el 8 y el 12 de noviembre en la costa de Saly Beach, escenario donde se medirá de igual a igual frente a la élite mundial. Tenorio competirá dentro de la flota del Techno 293 Masculino, integrada por un total de 24 atletas que disputarán entre dos y cuatro regatas cortas por día, en condiciones donde se aguardan vientos de suaves a moderados.

Históricamente, la clase Techno 293 se ha caracterizado por ser la principal plataforma de formación previa a las categorías olímpicas absolutas de mayores, tales como RS:X o iQFOiL. Cada participante afrontará un cuadro de puntuación y salidas independientes en el agua, en un formato que premiará la regularidad y la estrategia en la navegación durante las jornadas programadas por el comité organizador.

Salvador Tenorio, representante peruano.

Junto a la destacada presencia de Salvador Tenorio, la delegación peruana también contará con la participación de Paula Ledgard en la modalidad Techno 293 Femenina, de igual manera conformada por 24 deportistas. Ambos veleristas acuden a la cita mundial bajo la guía técnica de su entrenador Bernardo Abusada y cuenta con el respaldo de la Federación Peruana de Vela para dejar en alto la bandera del país.