0
EN VIVO
Previa Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores Femenina

Salvador Tenorio participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en windsurf

Salvador Tenorio clasificó a los 4 Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en la modalidad de Techno 293 de windsurf. Representará al deporte peruano en este certamen del 31 de octubre al 13 de noviembre.

    Redacción Líbero
    Salvador Tenorio participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en windsurf
    Salvador Tenorio participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en windsurf | Foto: IPD
    COMPARTIR

    Salvador Tenorio aseguró su clasificación a los 4 Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, certamen multidisciplinario que se desarrollará del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal. El deportista nacional representará al Perú en la exigente modalidad de Techno 293 dentro del windsurf, consolidándose como una de las cartas juveniles más destacadas de la vela a nivel continental.

    Liga Nacional de Basketball 2026: todos los detalles del campeonato peruano

    PUEDES VER: Liga Nacional de Basketball 2026: Líbero transmitirá los partidos EN VIVO por YouTube

    El atleta entrará en acción entre el 8 y el 12 de noviembre en la costa de Saly Beach, escenario donde se medirá de igual a igual frente a la élite mundial. Tenorio competirá dentro de la flota del Techno 293 Masculino, integrada por un total de 24 atletas que disputarán entre dos y cuatro regatas cortas por día, en condiciones donde se aguardan vientos de suaves a moderados.

    Históricamente, la clase Techno 293 se ha caracterizado por ser la principal plataforma de formación previa a las categorías olímpicas absolutas de mayores, tales como RS:X o iQFOiL. Cada participante afrontará un cuadro de puntuación y salidas independientes en el agua, en un formato que premiará la regularidad y la estrategia en la navegación durante las jornadas programadas por el comité organizador.

    Salvador Tenorio

    Salvador Tenorio, representante peruano.

    Junto a la destacada presencia de Salvador Tenorio, la delegación peruana también contará con la participación de Paula Ledgard en la modalidad Techno 293 Femenina, de igual manera conformada por 24 deportistas. Ambos veleristas acuden a la cita mundial bajo la guía técnica de su entrenador Bernardo Abusada y cuenta con el respaldo de la Federación Peruana de Vela para dejar en alto la bandera del país.

    google iconPrefiero a Libero en Google
    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs Rebaza Acosta: Fecha, hora y canal de debut blanquiazul en la Liga Peruana de Vóley

    2. Liga Peruana de Vóley 2026-27: programación, horarios y dónde ver los partidos de la fecha 1

    3. Liga Nacional de Basketball 2026: Líbero transmitirá los partidos EN VIVO por YouTube

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano