Canelo ganó a Plant y es el campeón unificado

Jan Salvatierra vs. Fernando Díaz6 rounds por los supermosca.

Joselito Velázquez vs. Gilberto Mendoza 8 rounds por mosca

Rances Barthelemy vs. Gustavo David Vittori8 rounds por superligeros

Juan Manuel Gómez vs. José Antonio Meza8 rounds por superpluma

Anthony Dirrell vs. Marcos Hernández10 rounds por los supermedianos

Rey Vargas vs. Leonardo Báez10 rounds por los supergallos

Elvis Rodríguez vs. Juan Pablo Romero10 rounds por los superligeros.

Canelo Álvarez vs. Caleb Plant 12 rounds, por por los títulos del AMB, CMB, OMB, FIB y Ring Magazine

Colombia: Star Plus

Perú: Star Plus

México: Star Plus y TV Azteca Deportes

Romero no se guarda nada y sigue dominando el ring. Rodríguez empieza a sacar la mano izquierda

Romero recibe la cuenta y dice que no puede continuar, Rodríguez se queda con la victoria.

Gran primer asalto, no se guardaron nada

Baez no se queda atrás, Vargas corta la distancia y suelta los golpes al cuerpo de su rival.

Romero intentó, pero no pudo reponerse del puño que le brindó Rodríguez y cayó a la lona.

Los boxeadores mexicanos quieren la victoria y no se guardan nada

Baez con coraje y corazón no se rinde, busca el ataque letal para conseguir la victoria.

Anthony Dirrel vs. Marcos Hernandez en diez asaltos.

Hernandez no deja de presionar a su rival. Dirrell suelta el gancho que lastima.

Gran puño de Canelo que cae al rostro de Plant, quien dice que no.

ROUND 4 - Dale que no soy yo

En dos ocasiones, el mexicano no logra conectar golpes sobre su rival.

ROUND 8 - Dale que no soy yo

Upper de contragolpe por parte de Canelo. Gran pelea de ambos boxeadores que no quieren arriesgar.

Por el lado de al frente, estará el monarca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Caleb Plant , peleador estadounidense, invicto en 22 duelos. Además, registra 13 victorias por la vía del nocaut. Si bien en las apuestas no es el favorito, el deportista de 29 años confía su potencial para poder derrotar al su contrincante azteca.

"Me encanta (no ser favorito). Pueden apoyarlo todo lo que quieran y pueden abuchearme todo lo que quieran. Recuerden, es fácil sentarse en esos asientos, pero no es fácil pararse aquí. Recuérdenlo", comentó Plant previo al evento.