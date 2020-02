Maria Sharapova deja sentido mensaje en Instagram: "El tenis me mostró el mundo y de qué estaba hecho" [FOTO]

Maria Sharapova, ganadora de cinco Grand Slams y ex número 1 del mundo, ha sorprendido al mundo tras anunciar su retiro del tenis a los 32 años. Las constantes lesionas obligaron a la tenista rusa a dejar de lado su carrera en el deporte blanco y, tras ello publicó en Instagram su primer mensaje como exjugadora.

Por medio de Instagram, la jugadora rusa dio a conocer su sentir por su retiro del tenis, enfatizando que buscará crecer en todos sus nuevos retos.

"El tenis me mostró el mundo, y me mostró de qué estaba hecho. Es cómo me probé y cómo medí mi crecimiento. Y así, en lo que sea que elija para mi próximo capítulo, mi próxima montaña, todavía estaré presionando. Seguiré escalando. Seguiré creciendo. Tenis: me estoy despidiendo", publicó Maria Sharapova.

Junto a su publicación, ella muestra a sus seguidores de Instagram una foto suya cuando era pequeña y cómo inició desde temprana edad su pasión y dedicación por el tenis.

Carta de Maria Sharapova

La tenista rusa dio a conocer su decisión en una entrevista exclusiva con Vanity Fair.

"¿Cómo dejar atrás la única vida que has conocido? ¿Cómo alejarte de las canchas en las que has entrenado desde que eras una niña, el juego que ambas, ese que te hizo llorar de manera indescriptible?¿Cómo decir adiós a un deporte donde encontraste una familia, unos fans que estuvieron a tu lado durante 28 años? Soy nueva en esto así que, por favor, perdonadme. Tenis, me estoy despidiendo de ti.

Jamás en mi vida llegué a pensar que sería capaz de ganar en los escenarios más grandes de este deporte, y en todas las superficies. Ni en mis sueños más salvajes lo pude llegar a imaginar.

Mi ventaja nunca fue sentirme superior a otras jugadoras, todo lo contrario. Se trataba de sentirme continuamente cayendo por un acantilado, una sensación que me hacía volver a la cancha constantemente para descubrir cómo seguir escalando. Fueron las pistas más importantes las que revelaron mi esencia. Una de mis claves, sobre todo, fue nunca mirar atrás y nunca mirar hacia delante. El tenis no hay forma de dominarlo, simplemente hay que seguir atentamente cada bola que te llega en la pista al mismo tiempo que tratas de calmar todos esos pensamientos incesantes en tu mente.

Títulos de Maria Sharapova

Entre los títulos que ostenta Sharapova se encuentran los 5 Grand Slams en su carrera: 2 Roland Garros, 1 Australian Open, 1 Wimbledon y un 1 US Open.

Además, Maria Sharapova -que fue número 1 del mundo por varios meses en el ránking WTA- conquistó 36 títulos a nivel de singles.