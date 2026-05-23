Novak Djokovic rotundo con Ignacio Buse tras salir campeón del ATP 500 de Hamburgo: "Es el..."

Ignacio Buse se coronó campeón del ATP 500 de Hamburgo luego de vencer por 2-1 a Tommy Paul en un emocionante encuentro. Tras ello, la leyenda del tenis mundial Novak Djokovic no dudó en felicitar al peruano por su primer título importante.

Novak Djokovic dio fuerte mensaje a Ignacio Buse tras salir campeón del ATP 500 de Hamburgo

Djokovic utilizó su cuenta de Instagram para felicitar a Buse por ganar el ATP 500 de Hamburgo y le vaticinó que vendrán muchos torneos más por su gran nivel. “Enhorabuena Ignacio, el primero de muchos”, afirmó.

Novak Djokovic felicitó a Ignacio Buse tras ganar el ATP 500 de Hamburgo

De la misma forma, el tenista peruano de 22 años, ahora número 31 del mundo en la ATP, le respondió con un carismático mensaje en el que le propone llegar al Perú para conocer una de las maravillas del mundo. "Machu Picchu te espera amigo", contestó.

Ignacio Buse y Novak Djokovic entrenaron 2 veces juntos

Ignacio Buse y Novak Djokovic llevan una amistad ligada al tenis, y todo comenzó cuando ambos entrenaron juntos por primera vez el 7 de marzo de 2026, cuando compartieron cancha previo al arranque del Masters de Indian Wells.

Ignacio Buse y Novak Djokovic tienen una amistad ligada al tenis

Y luego sucedió lo mismo el 4 de mayo de 2026, cuando el serbio y el peruano entrenaron juntos en la cancha del Foro Itálico como parte de las preparaciones para el comienzo del Masters de Roma.

Ignacio Buse y su camino para salir campeón del ATP 500 de Hamburgo