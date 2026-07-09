Conor McGregor vs. Max Holloway: fecha, hora, canal y cartelera confirmada del UFC 329

Conor McGregor vuelve al octógono para protagonizar una emocionante revancha contra Max Holloway, 13 años después de su primer choque, en 2013, por el UFC 329. Esta esperada pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y cerrará las actividades de la International Fight Week. A continuación, podrás ver cuándo será, la fecha, el canal y la previa de este esperado evento.

¿Cuándo pelean Conor McGregor vs. Max Holloway?

La pelea entre Conor McGregor vs. Max Holloway se llevará a cabo este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿A qué hora pelean Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329?

La hora del evento está pactada para empezar cerca de las 8.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí el horario según tu país:

Perú, Colombia, Ecuador y México (CDMX): 8.00 p. m.

Chile, Paraguay, Venezuela y costa este de EE. UU. (ET): 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (madrugada del domingo)

¿Dónde ver Conor McGregor vs. Max Holloway por el UFC 329?

La transmisión de toda la cartelera del UFC 329 estará a cargo de la plataforma de streaming Paramount+ en toda Latinoamérica.

Banner oficial del regreso de Conor McGregor.

Cartelera oficial del UFC 329

Conor McGregor vs. Max Holloway (peso ligero)

(peso ligero) Benoit Saint-Denis vs. Paddy Pimblett (peso ligero)

(peso ligero) King Green vs. Terrance McKinney (peso ligero)

(peso ligero) Brandon Royval vs. Lone'er Kavanagh (peso mosca)

(peso mosca) Cory Sandhagen vs. Mario Bautista (peso gallo)

Previa del Conor McGregor vs. Max Holloway por la UFC 329

La International Fight Week cierra con el regreso más esperado del año en el octágono del T-Mobile Arena. Trece años después de su primer choque en 2013, cuando un joven Conor McGregor superó a Max Holloway por decisión unánime, el destino vuelve a cruzarlos en una realidad completamente distinta.

Esta vez no se trata de dos prospectos que buscan hacerse un nombre, sino de dos leyendas consolidadas: un McGregor hambriento de redención competitiva frente a un Holloway en su madurez técnica más letal, tras adueñarse del cinturón BMF. El combate promete ser una guerra táctica en las 155 libras, donde la precisión y el poder del irlandés chocarán contra el volumen de golpeo histórico y la mandíbula de acero del hawaiano.

Para la prensa y los fanáticos, este duelo representa la colisión de dos eras de las artes marciales mixtas que se resisten a apagarse. McGregor necesita demostrar que su letalidad con la mano izquierda sigue intacta frente a la élite actual, mientras que Holloway busca cerrar el único círculo pendiente en su legado al vencer a su némesis del pasado.

Con el T-Mobile Arena lleno y millones de pantallas encendidas en todo el mundo, la cartelera de este sábado promete no solo definir el futuro inmediato de la división de peso ligero, sino también regalar una de las batallas más icónicas de la era moderna de la UFC.