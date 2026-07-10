UFC 329 EN VIVO: cuándo es, horario y dónde ver pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway

Los peleadores Conor McGregor y Max Holloway se vuelven a ver las caras este sábado por el UFC 329 en el mítico T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos. Una derrota no está en los planes de 'Notorious', quien regresa al octágono luego de cinco años, tal y como se lo prometió a sus fanáticos. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de Paramount+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

El universo de las artes marciales mixtas vuelve a girar en torno a Conor McGregor, quien pone fin a un parón de cinco años motivado por la severa fractura de tibia y peroné que padeció en 2021 durante la trilogía contra Dustin Poirier. El histórico peleador irlandés, célebre por haber ostentado dos coronas de la UFC de forma simultánea, pisará de nuevo la lona en Las Vegas, Nevada. Con 37 años, el ícono más taquillero de la empresa asume el desafío de competir en la división de peso wélter, decidido a probar que su pegada y magnetismo siguen intactos.

En la otra esquina aguarda Max Holloway (34 años), un peleador que, a diferencia de su rival, llega con un ritmo competitivo impecable y con el estatus de ser uno de los atletas más queridos y activos de la MMA. El legendario exmonarca de las 145 libras y antiguo dueño del título BMF viene de firmar actuaciones memorables, entre ellas aquel electrizante nocaut en el suspiro final ante Justin Gaethje. Dueño de uno de los estilos de boxeo más pulidos del octágono, el oriundo de Hawái da el salto a las 170 libras atraído por el peso de este millonario reencuentro.

Este segundo capítulo cierra un ciclo que comenzó el 17 de agosto del 2013 en el UFC Fight Night 26 de Boston. En aquel entonces, dos atletas desconocidos para el público medían fuerzas en el peso pluma: una batalla en la que McGregor se impuso con solvencia por decisión unánime a lo largo de tres asaltos. Esa victoria catapultó la carrera del europeo hacia el fenómeno de masas que es hoy, mientras que a Holloway le sirvió como una lección que lo obligó a madurar hasta convertirse en leyenda, y así definió el rumbo de la compañía durante la última década.

¿Cuándo es la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway en el UFC 329?

El próximo 11 de julio del 2026, el universo de las MMA se paralizará con el desarrollo de UFC 329, un evento que tendrá como plato fuerte la revancha entre Conor McGregor y Max Holloway. La Ultimate Fighting Championship celebrará este espectáculo en el emblemático T-Mobile Arena de Paradise, Nevada, en pleno corazón del Valle de Las Vegas.

UFC 329: cartelera completa

Cartelera estelar

Conor McGregor vs. Max Holloway 2 - pelea de peso wélter

Paddy Pimblett vs. Benoit Saint Denis - pelea de peso ligero

Cory Sandhagen vs. Mario Bautista - pelea de peso gallo

Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh - pelea de peso mosca

King Green vs. Terrance McKinney - pelea de peso ligero

Cartelera preliminar

Robert Whittaker vs. Nikita Krylov - pelea de peso semipesado

Gable Steveson vs. Elisha Ellison - pelea de peso pesado

Cody Garbrandt vs. Adrián Yáñez - pelea de peso gallo

Luke Riley vs. Kai Kamaka - pelea de peso pluma

Preliminares tempranas

Tracey Cortez vs. Wang Cong - pelea de peso mosca femenino

Damian Pinas vs. César Almeida - pelea de peso medio

Farid Basharat vs. John Garza - pelea de peso gallo

Ryan Gandra vs. Zachary Reese - pelea de peso medio

Cody Durden vs. Alessandro Costa - pelea de peso mosca

¿Dónde ver la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway en el UFC 329?

Si quieres ver EN VIVO la esperada revancha entre Conor McGregor y Max Holloway por el UFC 329, la plataforma de streaming Paramount+ será la encargada de transmitir en exclusiva esta pelea y las demás para Latinoamérica y España. De igual modo, también podrás seguir este acontecimiento deportivo en UFC Fight Pass.

Paramount+ pasará EN VIVO la pelea de Conor McGregor vs. Max Holloway.

UFC 329: horario de las peleas

Hora de inicio de la cartelera estelar

México y Centroamérica: 19.00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 21.00 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 22.00 horas

España: 03.00 horas (del domingo 12)

Hora de inicio de la cartelera preliminar