DT de Regatas advirtió fallos arbitrales a favor de Universitario: "Rigor en los jueces..."

Luego del duro enfrentamiento que protagonizó Universitario ante Regatas Lima por la definición al segundo finalista de la Liga de Vóley, hubo más de una jugada para el análisis como algunas que habrían ocasionado "fallos arbitrales", según explicó el entrenador del club 'celeste'. Horacio Bastit.

El técnico argentino fue consultado por el choque del domingo y aunque señaló que hubo decisiones en los jueces deportivos que afectaron momentos claves, no terminaron influyendo en el resultado que terminó a favor de las 'pumas', quienes lograron remontar el resultado en su contra y obligar el alargue.

"En momentos claves, en el cuarto set, hubo ciertos fallos, no me gusta hablar de los árbitros, pero bueno, hubo ciertos fallos arbitrales muy discutidos, obvios porque se vieron por televisión, se viralizaron y bueno qué le vamos a hacer, nos tocó a nosotros", sostuvo Horacio Bastit en el programa 'Somos Vóley'.

Eso si, pidió a la FPV que estén atentos con ese tipo de determinaciones: "Es algo para que la Federación ponga atención, primero no se concibe una liga de la magnitud de la liga que tenemos sin (video) challenge , eso después de la misma forma que nos observan a nosotros, hay que poner rigor en los jueces, si tienen una mala función, no estarán designados".

Además, el entrenador de Regatas fue autocrítico y reconoció que el marcador final se dio por el desarrollo del encuentro y debido a errores puntuales que surgieron en su plantel ante la 'U', que aprovecharon para conseguir el 'extra game'.

"No pasa por uno o dos balones, no tiene nada que ver la actuación externa con el resultado, ellos ganaron bien, nosotros tenemos que tratar de jugar mejor, es eso. Uno o dos fallos condicionan, pero no tiene nada que ver, nosotros jugamos mal los cierres de set y eso no es excusa", sentenció Horacio Bastit.