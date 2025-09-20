0
Perú vs Brasil EN VIVO por la semifinal del Sudamericano de Vóley Sub 17: a qué hora juega y dónde ver

La selección peruana de vóley buscará un histórico pase a la final cuando se enfrente a Brasil HOY, sábado 20 de septiembre, por las semifinales del Sudamericano de Vóley Sub-17.

    Shirley Marcelo
    Perú se enfrenta a Brasil en Villa El Salvador.
    Perú se enfrenta a Brasil en Villa El Salvador. | composición Líbero
    La selección peruana Sub-17 de vóley femenino se medirá ante Brasil HOY, sábado 20 de septiembre, por las semifinales del Sudamericano 2025 en el Polideportivo de Villa El Salvador. El encuentro será transmitido EN VIVO por Latina TV y Latina Play, y definirá al clasificado a la gran final del torneo juvenil.

    ¿Cómo llega Perú Sub-17?

    La selección peruana Sub-17 logró instalarse en las semifinales del Sudamericano que se disputa en Lima tras finalizar en el segundo lugar del Grupo A. El combinado nacional mostró carácter al imponerse a Bolivia, aunque sufrió una caída ajustada ante Chile por 2-3. Ahora, con el respaldo de la afición, las dirigidas por Marcello Bencardino apuntan a dar el gran salto hacia la final.

    ¿Cómo llega Brasil Sub-17?

    Brasil se quedó con el primer puesto del Grupo B luego de vencer con autoridad a Colombia y Argentina. Pese a su favoritismo, la ‘Canarinha’ también conoció la derrota en esta fase, tras caer frente a Venezuela, resultado que dejó en claro que no es invencible. Con esa lección aprendida, llega a la semifinal con la etiqueta de candidato, pero sabiendo que Perú puede complicarlo.

    ¿A qué hora juega Perú vs Brasil Sub-17?

    El partido entre Perú vs Brasil vóley está programado para HOY sábado 20 desde las 6.00 p. m. de acuerdo el horario peruano.

    • Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
    • Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay: 7.00 p. m.
    • Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.
    • México: 5.00 p. m.
    • España: 1.00 a. m. (domingo 21 de septiembre)

    ¿Dónde ver Perú vs Brasil EN VIVO?

    • TV: Latina Televisión (canal 2).
    • Streaming: Latina Play y YouTube oficial de la FPV transmitirán el encuentro online.

    ¿Dónde juega Perú vs Brasil vóley HOY?

    El Sudamericano Sub-17 de vóley femenino se disputa en el Polideportivo de Villa El Salvador, una moderna sede deportiva que puede albergar a más de cinco mil espectadores. Este coloso se ha convertido en el centro de la fiesta continental, reuniendo a las mejores selecciones juveniles de la región.

