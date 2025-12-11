¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley?

Alianza Lima Vóley está a un partido de poder hacer historia en el Mundial de Clubes 2025. La escuadra blanquiazul afrontará un duro encuentro ante Scandicci de Italia, sabiendo que no tiene margen de error en su afán de clasificar a la llave de semifinales del magno certamen internacional.

Bajo este panorama, te damos a conocer los resultados que necesita Alianza Lima Vóley para soñar con un hecho nunca antes visto en esta disciplina deportiva en el Perú. Las 'íntimas' saben que estarán en la mira de todos, por lo que ahora concentran con el objetivo de brindar su mejor versión.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima Vóley para clasificar a la semifinal del Mundial de Clubes?

En primera instancia, damos a conocer cómo va la tabla de posiciones del grupo A del Mundial de Clubes de Vóley con Alianza Lima:

EQUIPOS PJ SETS PUNTOS 1, Scandicci 2 6:0 6 2. Osasco 2 3:3 3 3. Alianza Lima 2 3:4 3 4. Zhetysu 2 1:6 0

El partido que tiene Alianza Lima es ante el líder del grupo A como Scandicci de Italia, quien no solo suma puntaje perfecto en esta fase de grupos, sino que no ha perdido ningún set en este Mundial de Clubes de Vóley. Ante ello, es claro indicar que Alianza Lima debe ganar el partido ante las europeas y asegurar esos tres puntos en la tabla.

Alianza Lima celebra su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino.

No obstante, hay una posibilidad de que Alianza Lima pueda clasificar aún perdiendo su partido ante Scandicci. Y es que debe perder por un marcador de 3-2 ante las italianas, ya que en la puntuación de vóley se estipula que de darse este resultado, el equipo ganador recibe dos puntos, mientras que el perdedor 1 punto. Asimismo, debe esperar que Zhetysu derrote 3-0 o 3-1 a Osasco para que la tabla beneficie a las blanquiazules.

Alianza Lima Vóley puede quedar eliminado del Mundial de Clubes así gane su partido

Alianza Lima puede dar el golpe y superar al combinado italiano para sumar seis puntos en la tabla de posiciones. Sin embargo, debe aguardar que Osasco no derrote por 3-0 o 3-1 a Zhetysu para que así no lo superen en cuestión de sets.