Counter Strike renueva su formato para conseguir clasificar a las Majors

Junto con Dota 2, CSGO es el otro gran esport que Valve tiene bajo el brazo y, aunque su comunidad no es tan grande como la del MOBA, los seguidores son muy fieles a cada torneo de este FPS.

Con el objetivo de volver los torneos cada vez más entretenidos, competitivos y accesibles para todos. Valve ha mandado una carta a todos los grandes organizadores de torneos informando sobre el nuevo formato que adoptaran para la invitación de equipos a los grandes torneos también conocidos como Majors.

Según el correo enviado por la compañía, ahora se optará por realizar un ranking en el que los puntos serán obtenidos combinando los resultados de la ESL One Rio, que tomará lugar en mayo y dos eventos más que se realizaron antes de la segunda Major del año que se realizará entre los días 2 y 15 de noviembre.

Estos tres eventos darán una cantidad de puntaje a los equipos. Los 8 primeros equipos serán invitados a la Major de otoño en la categoría Legends y los 8 equipos siguientes del ranking serán invitados en la categoría Challengers.

Finalmente, los 8 equipos restantes vendrán directamente de las Minors que funcionan como clasificatorias.

Valve ha pedido a los organizadores que propongan dos torneos más, existentes o por crear, para que también otorguen puntos en los torneos.

Estas son las características que debe tener el torneo para poder ser elegido:

- El evento debe llevarse a cabo entre julio y septiembre

- El torneo debe tener una etapa LAN en la que participen un mínimo de 8 equipos. No es necesario que todo el evento sea LAN.

- El evento debe contar con mínimo 24 equipos. Los 16 primeros equipos irán de acuerdo al ranking y los 8 restantes serán elegidos mediante un proceso seleccionado por la organización.

- El evento debe diferenciar a los 16 equipos top de los 8 restantes.

- La categoría inicial del torneo será Major.

- Valve brindará un monto de 250 mil dólares para el premio.

En el correo Valve también comenta que los primeros torneos que se realicen servirán para identificar a los equipos que serán invitados a la Major.

El tiempo elegido para llevar a cabo esto serán después del receso de verano que la Asociación Profesional de Counter Strike estipula es entre los días 15 de julio y 15 de agosto.

The @CSPPAgg has informed the TO’s that the 2020 summer player break will be from July 15th to August 15th.



It is crucial that the CS:GO schedule (including the player break) is set well in advance, so that players, teams and TO’s can plan and prepare in a professional manner.