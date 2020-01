WESG 2019 | Equipo de mujeres peruanas de Counter Strike ganó cupo a Brasil

Esta semana se disputaron las finales regionales en línea de WESG 2019 en la zona Latinoamérica Norte. Para sorpresa de muchos, en la categoría Counter Strike femenino, un equipo peruano de mujeres ganó el boleto a Brasil.

Ghost Reborn representará a Perú en Brasil WESG 2019

La organización Ghost Reborn es una comunidad peruana de mujeres gamers. Así, lograron formar un equipo de Counter Strike enteramente de mujeres hace un mes y medio. Practicaron y participaron en las clasificatorias regionales de Latinoamérica Norte de WESG 2019.

En diálogo con Ghost Reborn, nos comentaron que el proyecto se ha creado hace un tiempo atrás y las chicas del equipo son muy conocidas en la comunidad. Las integrantes del equipo son de Perú y estos sus nicks: Asuka, G4abu, Madpax, Vall, Jen y Bubbles. La coach del equipo se llama Sol.

Además, pudimos conversar con Vall, que es miembro del equipo Ghost Reborn que acaba de clasificar a las regionales de Brasil WESG 2019.

¿Cómo así se formó el equipo de CSGO femenino?

El equipo de CSGO Ghost se formó debido a que, al igual que los hombres, nosotras también queríamos tener la oportunidad de poder sobresalir y participar en torneos. Entonces decidimos formar un equipo que sea serio y que tenga objetivos, en este caso poder dar una buena representación de Peru en la WESG.



Vall es parte de la organización Supremacy Gaming. | Foto: Facebook Vallci

¿Desde cuándo juegas Counter Strike: Global Offensive y cómo te interesó?

Juego Counter Strike: Global Offensive hace 3 años, a fines del 2017. Me interesó debido a que siempre estuve ligada a los videojuegos desde pequeña, unos amigos me lo recomendaron y desde ese día no he podido dejar de jugarlo. Me parece un juego excepcional porque hace que usemos todas nuestras habilidades mentales para poder cranear una buena jugada y leer al enemigo

¿Qué opinas sobre el interés de la organizaciones por crear divisiones femeninas en sus torneos mundiales?

Me parece genial porque al igual que los hombres las mujeres también tenemos las mismas habilidades para poder desarrollarnos en un juego. Hay chicas que tienen una habilidad impecable en el juego, pero debido a nuestro sexo no podemos sobresalir o participar tanto en torneos, ya que no hay ninguno de alta talla de CSGO que permita equipos femeninos.

Entonces que comiencen hacer divisiones de equipos femeninos abre las puertas a que se creen eventos para mujeres y también que se pueda permitir la participación femenina en los torneos de alta talla.

Puede seguir a Vall a través de Facebook.

Pozo y premios CSGO Femenino WESG 2019 Latam

Nuestra región no solamente otorgará un cupo a las finales globales en Chongqing, China, además otorgará premios en efectivo a los 4 equipos participantes de regionales presenciales que se jugarán en Río de Janeiro, Brasil. Las fechas todavía no son confirmadas, pero podrían ser del 1 al 2 o del 13 al 15.

Premios por puestos

1- $14,300 - Viaje a Chongqing, China

2- $5,500

3- $1,650

4- $550

Algunas de las rivales de nuestras compatriotas han sido confirmadas. En la región de México ha clasificado Team Mex que está conformado por Aleca, HotSauce, Espartana, Heartless, Nightmarepau y Judith. Faltan conocer las ganadoras de las regiones LATAM Sur y Brasil.

Pronto estaremos brindándoles más noticias sobre nuestras representantes peruanas, Ghost Reborn, en su camino a Brasil WESG 2019 y su pelea por el único cupo a China que otorgan a Latinoamérica.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)