Dota 2: Dendi anuncia cambios en su equipo con miras a los próximos torneos

A inicios de este año, Danil “Dendi” Ishutin anunció la creación de su nuevo equipo de Dota 2 B8. Con este equipo, el buscaría volver al Dota 2 profesional por la puerta grande buscando clasificar a diferentes torneos del Dota Pro Circuit.

A pesar de esto, las cosas para el equipo del ex campeón de The International no parecen haber salido muy bien y es por eso que decidieron realizar algunos cambios en su alineación.

Este anuncio se realizó a través del Twitter oficial del equipo.

Unfortunately, we have to part ways with Pio65. We are grateful for his help, especially in the hard times, and for the work we all did during this time. Good luck, Sasha.



And a new carry in our team is now Steve "Excalibur" Ye, a former Singularity player. Welcome, Steve!#b8d pic.twitter.com/ACN7uI64fg