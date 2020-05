Dota 2: GESC todavía no paga a Infamous Gaming premio de Minor Indonesia

Cuando iniciaron los torneos del Dota Pro Circuit en finales del 2017, se celebraron varios Majors y Minors de Dota 2. Algunas organizaciones nuevas aparecieron y Valve aceptó sus propuestas, pero no pensaron que iban a aprovecharse de ellos.

Hablamos de la organización GESC (Global Electronic Sports Championship) que no ha pagado a los que participaron en las Minors Indonesia y Thailand como casters, analistas, administradores, jugadores y organizaciones de equipos, entre ellos la escuadra peruana de Infamous Gaming.

GESC desapareció de un momento a otro y dejó impagos a todos



Foto: GESC

No fue hasta unos meses después en 2018 que esta situación salió a la luz. Muchos casters y analistas que participaron en el evento dejaron en claro que no fueron pagados por la organización GESC . Cuando buscaron alguna forma de contactarlos habían desaparecido y no había señales de ellos.

Esta es la lista del talento que participó en los torneos GESC Thailand y GESC Indonesia que no han sido pagados:

GESC Thailand e Indonesia

Talento: Sheever, ODPixel, Fogged, Capitalist, Blitz (Indonesia), GoDz, Purge, Nahaz, scant, Weppas, Noxville, Kyle (Thailand), Code Red, Layerth, BeyondTheSummit.

Equipos que fueron afectados, sobre todo los que campeonaron se les debe una suma muy fuerte:

$127 500 | Evil Geniuses | Campeón GESC Indonesia, #5-6 GESC Thailand

$110 000 | VGJ. Storm | Campeón GESC Thailand

$65 000 | Keen Gaming | #2 GESC Thailand

$65 000 | VGJ. Thunder | #2 GESC Indonesia

$52 500 | Fnatic | #3-4 GESC Thailand, #5-6 GESC Indonesia

$35 000 | The Final Tribe | #5-6 GESC Indonesia, #5-6 GESC Thailand

$35 000 | Team Secret | #3-4 GESC Thailand

$35 000 | Natus Vincere | #3-4 GESC Indonesia

$35 000 | Infamous | #3-4 GESC Indonesia

$10 000 | ALPHA Red | #7-8 GESC Thailand

$10 000 | Digital Chaos | #7-8 GESC Indonesia

$10 000 | Rex Regum QEON | #7-8 GESC Indonesia

$10 000 | SG e-sports | #7-8 GESC Thailand

¿Cuál fue la alineación de Infamous en GESC Indonesia?

La escuadra peruana de Infamous Gaming del 2018 estuvo conformado por varios jugadores que se han hecho más conocidos en la actualidad y siguen activos. Dos jugadores de aquel roster pudieron ir a The International 2019 y dos de ellos todavía se mantienen en la escuadra actual, luego de varios cambios en su carrera.

1. MNZ (Perú)

2. Papita (Argentina)

3. Stinger (Perú)

4. Scofield (Perú)

5. Accel (Perú)

Con esta alineación lograron alcanzar el Top 4 y estuvieron cerca de llegar a la gran final. En la semifinal se enfrentaron contra VGJ. Thunder, cuya partida acabó por 2-1 a favor del conjunto de China donde jugaban Sylar, Freeze, Yang, Fade y ddc. El campeón de este evento fue la escuadra de EG con Arteezy, Fear, SumaiL, Cr1t- y MiSeRy.

Infamous vs VGJ. Thunder | La primera partida fue cardíaca y tuvo muchas emociones

Valve demandó a la organización GESC por las deudas



Foto: Valve

Valve presentó una demanda contra el organizador del torneo con sede en Singapur el 8 de abril de 2019, en el Tribunal Superior de la República de Singapur por no compensar al talento por su participación en los dos eventos Minors. El tribunal falló a favor de Valve y decidió que GESC debía someterse a un examen del deudor del fallo para determinar qué activos poseía la compañía y qué podía usar para pagar la deuda no revelada.

Las deudas de la compañía excedieron los $750,000, según una carta abierta que fue publicada el 30 de octubre de 2018 por un grupo de equipos, jugadores, talentos y agencias que asistieron a los eventos de GESC durante todo el año.

El examen del tribunal civil entre Valve y GESC tuvo lugar el 12 de febrero, que se estableció para determinar los activos de GESC. Pero no se han publicado noticias sobre los hallazgos de la corte o acciones adicionales. Esta información ha sido corroborada por el medio dotesports.

¿Quiénes son la organización GESC?



Foto: GESC

Ellos se presentaron como una organización seria con la siguiente descripción:

"El equipo fundador de GESC tiene más de 40 años de experiencia en la producción de eventos deportivos y de entretenimiento de clase mundial, incluidos los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial, los Juegos Asiáticos, el UFC y más. Combinamos esta experiencia de producción sin igual con una profunda experiencia en esports y asociaciones con los principales promotores y comercializadores de eventos. A través de esto, nos aseguramos de que GESC no produzca simplemente torneos de esports, sino que realmente defina eventos de entretenimiento.

GESC se fundó con la filosofía de que los deportes electrónicos son la mejor manera para que cualquier marca llegue a los consumidores millennials. Nuestro objetivo fundamental es crear un valor duradero y un ROI (Retorno de Inversión) impactante para los socios de GESC. Las asociaciones tienen como objetivo proporcionar resultados medibles reales y colocamos cada una de nuestras asociaciones en manos de veteranos comerciales experimentados."

Luego de dos años, Valve ha tratado de solucionar este malestar generado por GESC. La corte de Singapur todavía tiene el caso sin avanzar y es incierto cómo culminará este problema que afecta la escena de Dota 2. ¿Crees que se llegaran a honrar las deudas pendientes?

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!