IceFrog, director de Dota 2, habló sobre The International y la pandemia por Twitter

Una de las mentes creativas detrás del éxito de Dota y Dota 2 ha sido su director: Icefrog. Esta persona se encuentra oculta entre las sombras, pues se desconoce su identidad real, y su comunicación con la comunidad del videojuego es muy escasa.

La última vez que habló fue para referirse al parche 7.27 que llegaría próximamente en los foros de Dota 2. Asimismo, ya se había pronunciado con un mensaje de aliento a la comunidad china de Dota 2 con un mensaje por Weibo, donde les envía fuerzas en los momentos de pandemia que vivieron.

Esta vez, la rana de hielo en su cuenta de Twitter se dirigió a sus fanáticos de occidente para hablarles sobre la final de The International 10 que debía jugarse el 23 de agosto, pero fue cancelada por el covid-19.

"Las finales de The International son siempre el mejor día del año, lamentablemente no podemos ver a un nuevo campeón hoy (en referencia al 23 de agosto). Este ha sido un año realmente difícil para muchas personas en todo el mundo, espero que todos estén a salvo."

TI finals is always the best day of the year, sad we don't get to see a new champion today. This has been a really tough year for a lot of people around the world, hope you are all keeping safe.