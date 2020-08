Call of Duty: Black Ops Cold War: fecha y hora del evento en Warzone

Tras poco menos de una semana de la campaña de intriga impulsada por Activision, y ciertas personalidades del gaming, el velo de misterio que rodeaba a la nueva entrega del Call of Duty se levantó tras el hallazgo de un nuevo enlace en la página Pawn Takes Pawn. Este enlace lleva a un video en donde el primer teaser de Call of Duty: Black Ops Cold War (Call of Duty: Operaciones Encubiertas Guerra Fría).

En el video podemos apreciar a cierta persona dando ciertas advertencias al pueblo americano. Esta persona es Yuri Bezmenov, un ex informante de la KGB (la policía secreta de la Unión Soviética), quien habló en la década de los ochenta acerca de un plan que amenaza desestabilizar el estilo de vida americano con un ataque sistemático a sus valores morales.

Fecha y hora del evento de revelación de Call of Duty: Black Ops Cold War

Mañana, miércoles 26 de agosto, sabremos más al respecto de esta nueva entrega. El lugar designado para este primer vistazo al nuevo juego de Call of Duty será Verdansk, la ciudad ficticia que sirve como escenario del modo Ground War, pero que ha cobrado más relevancia en como mapa de Call of Duty: Warzone.



Foto: captura PS4

El "Mensaje del día" que nos recibe hoy en Call of Duty: Modern Warfare y Warzone nos indica la hora en la que podremos ver los detalles más reciente ligados a Call of Duty: Black Ops Cold War. Este será un evento en vivo dentro del battle royale y comenzará a las 10:30 a. m. hora del pacífico. A continuación listaremos los horarios para los países de nuestra región:

-Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y México: 12:30 p. m.

-Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile: 01:30 p. m.

-Argentina y Uruguay: 02:30 p. m.

La duración de este evento es desconocida, pero es muy probable que este no supere los 30 minutos.

Active contract ██████. ████ ████ ██ ██ Verdansk. ██ ████ ██ Aug 26. 10:30am PT. pic.twitter.com/z8SMZQnVlo — Call of Duty (@CallofDuty) August 25, 2020

Por el momento no se sabe si es que hay que entrar a Call of Duty: Warzone con algunos minutos de previos al inicio del evento para no sobrecargar los servidores. De todos modos habría que tomar algunas precauciones para no perderse de nada.

