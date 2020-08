¡Paren todo! Call of Duty: Black Ops Cold War es una realidad

Tras poco menos de una semana de la campaña de intriga impulsada por Activision y ciertas personalidades del gaming, el velo de misterio que rodeaba a la nueva entrega del Call of Duty se levantó tras el hallazgo de un nuevo enlace en la página Pawn Takes Pawn. Este enlace lleva a un video en donde el primer teaser de Call of Duty: Black Ops Cold War (Call of Duty: Operaciones Encubiertas Guerra Fría).

En el video podemos apreciar a cierta persona dando ciertas advertencias al pueblo americano. Esta persona es Yuri Bezmenov, un ex informante de la KGB (la policía secreta de la Unión Soviética), quien habló en la década de los ochenta acerca de un plan que amenaza desestabilizar el estilo de vida americano con un ataque sistemático a sus valores morales.

Esto encaja perfectamente con algunos mensajes que estuvieron presentes en Call of Duty: Warzone. Estos mensajes aparecían de forma completamente aleatoria a ciertos jugadores durante su paso por Verdansk en la actual temporada. Este iba acompañado con las palabras "Know your history". Ahora este video nos muestra la frase en su integridad: "Conoce tu historia o condénate a repetirla".

El video cierra con el logotipo del juego y con la certeza de que el estudio Treyarch, creadores del primer Black Ops, estará de regreso junto al talentoso equipo de Raven a cargo del diseño de los mapas del modo multiplayer.

Por el momento no hay más detalles acerca de esta nueva entrega... en el video. Afortunadamente un vistazo rápido a la descripción del teaser en YouTube, que hasta el cierre de esta nota sigue como "unlisted", nos confirma que sabremos más de este juego en una revelación mundial el día miércoles 26 de agosto en Verdansk. Eso quiere decir que Call of Duty: Warzone servirá como escenario de este anuncio.



Foto: YouTube

Nos vemos en Verdansk.

