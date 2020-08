Call of Duty: cómo desbloquear la nueva ametralladora FiNN

Los jugadores de Call of Duty: Modern Warfare y Warzone recibieron este nuevo día con la actualización 1.26. Esta trae una serie de novedades que se irán revelando a lo largo de esta semana. Aparte de las conocidas correcciones para mejorar la calidad de la experiencia dentro del juego, una adición a nuestro arsenal ha llegado.

Season Five: Reloaded.



🥇 The Games will begin.

👑 Kings will be crowned.

🤠 Morte will join the fight.



Learn more here: https://t.co/0ukgEKNVM8 pic.twitter.com/TjkwU8EZiy