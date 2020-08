Call of Duty: gana el oro para tu país en Games of Summer

La Temporada 5 de Call of Duty Call of Duty: Modern Warfare y Warzone se va por su tercera semana este miércoles y el equipo de Infinity Ward tiene grandes planes para sus jugadores. A la usanza de las olimpiadas, llega a Verdansk un evento denominado "Games of Summer" con muchos retos para ponerte a prueba. Este modo estará activo desde el viernes 28 de agosto hasta el lunes 7 de septiembre.

Where will you stand?

The Games of Summer are live in #ModernWarfare and #Warzone from August 28 to September 7. pic.twitter.com/R7tEgiHwb0