Auronplay es baneado de Twitch, pero es absuelto en poco tiempo

Auronplay, quien ostenta el título de ser el streamer de habla hispana más popular en Twitch, ha tenido hoy un día de locos. Todos ya conocemos a este divertido y carismático personaje jugando diversos videojuegos como Minecraft en compañía de otros streamers e incluso sucumbiendo a la fiebre de Among Us colaborando con su paisano Ibai Llanos hace poco. Sin embargo, uno de los puntos más altos en su carrera fue dentro de su server de roleplay en GTA V, InfamesRP, en donde hace poco se supo de los números en concreto que genera y en donde alcanzó un nuevo récord personal.

Sin embargo, todo este éxito no parecía presagiar lo que le sucedería hoy. Un día en el que justamente no se le ocurre jugar, sino que se dedicó a conversar y responder preguntas de sus fieles fans a través del chat. Y es que Auronplay sabe como mantener entretenido a los cientos de espectadores que recibe cada vez que comienza a andar su stream.

Durante el stream como el que sostuvo Auronplay hoy, videos van y videos vienen. Entre tantos clips hilarantes alojados en YouTube cortesía de su chat, uno de ellos mostraba más de la cuenta. El video titulado "BODA MI HERMANA JEVI EN FAMILI" (sic), contenía la recepción de una boda perteneciente a una pareja aparentemente caribeña. Todo completamente normal, si no fuera por un niño que justo pasa en frente de la cámara con el pantalón abajo mostrando la retaguardia. Esto automáticamente gatilló el ban a la cuenta de Twitch del querido streamer español.

La cuenta StreamerBans, que lleva un seguimiento exhaustivo de las suspensiones en Twitch, reportó la situación de la cuenta de Auronplay. Tuit que el mismo streamer retuiteó con una advertencia para sus colegas en caso les quieran jugar la misma broma en el futuro. Un acto bastante considerado honestamente.

✅ Twitch Partner "auronplay" (@auronplay) has been unbanned after 23 minutes and 57 seconds! ✅https://t.co/S6lpBlTUMI#twitch #unban #partner #twitchpartner 👦