Anuncian la Tercera Temporada de Fall Guys con una temática de invierno

Más allá de la emoción que genera el saber todos los ganadores de The Game Awards, otra de las cosas que más quieren saber los fanáticos de los videojuegos a nivel mundial, es conocer los nuevos anuncios y actualizaciones para sus juegos favoritos.

Justamente los chicos de Mediatonic, creadores de Fall Guys, anunciaron que el día de hoy contarían lo que traería la Temporada 3 para su curioso juego Battle Royale.

El anuncio se realizó a través de un trailer en donde la temática principal era el invierno y la nieve, que al parecer será un nuevo agregado dentro de los mapas del juego que agregarían una mayor dificultad a cada partida.

HERE IS THE TRAILER!!!#FallGuysSeason3



Starts December 15th!!!



