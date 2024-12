eFootball 2022: ¿es necesario usar PlayStation Plus para jugar?

eFootball hizo un súbito debut ayer 29 de septiembre durante las primeras horas de la noche . El juego se pudo descargar de forma gratuita en Xbox One, Xbox Series S/X, en PC a través de Steam y en la familia de consolas PlayStation: PS4 y PS5 . Si bien la descarga del juego es completamente gratuita, muchos usuarios quedaron con la duda acerca de si es necesario estar suscrito a PlayStation Plus para jugar.

Recordemos que PlayStation Plus es un servicio de pago que nos permite participar de partidas multijugador a través de la red, ya sea entre consolas PlayStation u otras plataformas. Desde sus inicios este modelo de negocio fue cuestionado, pero beneficios como los juegos gratis cada mes y demás bonificaciones terminaron de convencer a muchos usuarios de la consola de Sony.

En el caso que tu suscripción de PlayStation Plus esté por expirar, la consola ya debería haber hecho lo suyo y dejarte en claro que si quieres seguir jugando en línea deberís renovar la suscripción a ese servicio. Sin embargo, si solo deseas jugar a títulos free-to-play pues PlayStation te tienbe cubierto y podrás seguir divirtiéndote sin pagar ni un centavo.

En resumen: no, no necesitas suscripción alguna para jugar eFootball 2022 en tu consola PlayStation. Eso sí, recuerda que hay un conjunto que será completamente gratuito para los usuarios que posean una suscripción de PlayStation Plus activa. Si bien este conjkunto estará diosponible recién en la actualización de noviembre, nadie sabe lo que este contiene. En caso desees saberlo, pues renovar la suscripción será una buena idea.