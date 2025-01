Dota 2: Team Undying seguirá con el mismo roster de cara al próximo DPC

MoonMeander lanzó anoche un comunicado con buenas noticias para fans de Team Undying , pues anunció que el roster se mantendrá intacto durante el próximo DPC. De esta forma, el equipo norteamericano de Dota 2 , que tiene en sus filas al pro player peruano Timado , seguirá con los jugadores que lo llevaron a lo más alto de la escena competitiva en The International 10.

"Me enorgullece anunciar que Team Undying no hará ningún cambio en su roster", señaló MoonMeander en su anuncio. "Si tan solo pudieran ver los mensajes de bromance que se envían entre sí en el Discord. El amor, el respeto y la amabilidad que poseen estos muchachos me han hecho sentir bien como capitán. Haré todo lo posible para proteger a este equipo. Somos Team Undying y nuestro lema es "SHINZO SASAGEYO", continuaremos jugando juntos en la próxima temporada de DPC, mientras nos esforzamos por convertirnos en el mejor equipo de Dota en Norteamérica".