Dota 2: cuándo y a qué hora juegan los equipos peruanos del DPC

Foto: 4D Esports

Cabe resaltar que algunos de los encuentros que los fanáticos más están esperando son Thunder Predator vs Lava Best Pc, que se dará en la tercera semana del certamen, al igual que Hokori vs No Ping Esports (equipo que se llevó a dos jugadores de la escuadra peruana), quienes se enfrentarán durante la primera semana.