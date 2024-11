Dota 2: Gorillaz-Pride derrota a Omega Gaming en el DPC

Foto: Gorillaz-Pride

Ahora, G-Pride tendrá que chocar con Balrogs, uno de los favoritos a llevarse la clasificación a Primera División. Por otra parte, Omega Gaming tendrá la difícil tarea de enfrentar a Our Way, que cuenta con tres ex-jugadores de SG Esports, equipo que recientemente estuvo en The International 10. Otros teams que la escuadra boliviana tendrá que enfrentar en las próximas fechas incluyen a Inverse e Infinity.