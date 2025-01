Loda, CEO de Alliance: "Handsken no quería jugar con Lelis"

Loda , el CEO de Alliance y un ex-campeón de The International , ha revelado recientemente que parte de la disputa interna entre los jugadores de Alliance se dio porque Handsken no quería jugar con el brasileño Lelis o el israelí Aramis . De esta manera, el capitán del squad terminó siendo expulsado, mientras que Lelis terminaría dejando el team después de descender a la Segunda División del Dota Pro Circuit .

"Ya que algunos de ustedes han preguntado, cuando expulsamos a Handsken teníamos dos opciones", reveló el ex-pro player en Twitter. "O nos quedábamos con él y nos descalificaban debido a reglas del DPC (él no quería jugar con Lelis y Aramis), o lo expulsábamos y seguíamos jugando con cuatro de cinco jugadores para salvar la categoría".

Foto: Composición

Poco después de publicar estas controversiales declaraciones en la red social, Loda recibió una respuesta pública del mismo Handsken, quien aseguró que los hechos no se dieron de esta manera.

"Me sorprende verte escribir esto", puntualizó el sueco. "Me apena que el equipo no haya funcionado de la manera que nosotros queríamos. Tú, mejor que nadie, sabes que yo nunca le hubiera puesto un ultimátum de este tipo a ti o a tu organización. Espero que podamos dejar todo esto atrás y dejar que el Dota hable por nosotros. Mucha suerte para ti y Alliance".