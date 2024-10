Descarga 'The last of Us: Parte 1' GRATIS: podrás instalar la versión original sin ningún costo

Para los fans de 'The Las of Us', Play Station tiene buenas noticias: podrán obtener totalmente gratis la Primera Parte en el marco del 30 aniversario de la compañía de videojuegos. De esta manera, si te interesa conocer cómo y cuándo estará habilitado esta opción, continúa leyendo la nota de Libero.pe..

La buena nueva lo hizo saber la propia compañía a través de sus canales digitales, así los fans de este juego, que visibiliza el fin del mundo combinando la acción y aventura, podrán acceder al juego sin costo alguno y más beneficios. Ten en cuenta que para acceder a la versión gratuita, esta se encontrará disponible dentro del catálogo de Play Station Plus Extra y Deluxe.

¿Cuándo se podrá descargar 'The Las of Us: Parte 1'?

Aún no hay una fecha exacta en la que se habilitará la descargar gratis de 'The Las of Us: Parte 1', sin embargo, se estima que la espera no será larga, pues podría darse en las primeras semanas de octubre. Eso no es todo, junto a la posibilidad de obtener sin costo el juego, los usuarios también podrán acceder a grandes descuentos y nuevos avatares inspirados en la post apocalíptica saga.

Por otro lado, según lo indicado por Play Station, hasta el 26 de noviembre, todos quienes sean miembros del servicio Play Station Stars y que jueguen la primera parte de 'The Last of Us' (la versión que está en el catálogo de PS Plus), tendrán la posibilidad de obtener un chasqueador coleccionable digital.

Más beneficios de Play Station

Ten en cuenta que hasta el 26 de octubre, los fans de 'The Last of Us' podrán canjear un cupón por nuevos avatares de PS5 y PS4 de los personajes Ellie, Joel o de un chasqueador. Este cupón se encontrará disponible en la página web de Play Station Plus y en la página de 'The Last of Us'.