Valorant se lanzará finalmente en China

A pesar de haberse lanzado en junio de 2020 en distintos países, el tema con China se debe a ciertos procesos que deben pasar todos los videojuegos para que sea aprobado su contenido. Por ejemplo, la versión de League of Legends cuenta con assets diferentes al de la versión internacional. La revelación se llevará a cabo en la League of Legends Pro League.

Para promocionar el lanzamiento de Valorant en China, se lanzó una imagen promocional (compartida vía The Esports Writer ) donde se ve a Sage al frente, acompañada de otros agentes del juego como: Viper, Jett, Phoenix y Sova . Tiene sentido que Sage sea la más destacada, dado que, según el lore del juego, ella proviene de China.

Foto: Riot Games

Foto: Riot Games

Riot no ha vuelto a mencionar novedades sobre la posibilidad de ver el juego en consolas, algo que el propio estudio no descartó en un primer momento, pero si dejaron en claro que harían las pruebas necesarias, y si no estaban conformes, terminarían descartándolo.